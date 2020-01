Buckinghamský palác je rozhodnutím Meghan a Harryho zronený, kráľovná nepríjemne zaskočená

Chcú byť finančne nezávislí

Do úvahy prichádza Kanada

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.1.2020 (Webnoviny.sk) - Buckinghamský palác je "zronený" rozhodnutím vojvodkyne Meghan princa Harryho , ktorí v stredu oznámili, že sa chcú postupne oslobodiť od povinností vyplývajúcich z ich príslušnosti ku kráľovskej rodine. Vo štvrtok to uviedol dlhoročný spravodajca britskej BBC z Buckinghamského paláca Jonny Dymond, ktorý je považovaný za najväčšieho znalca problematiky kráľovskej rodiny. Kráľovná bola oznámením mladého sympatického páru "nepríjemne zaskočená", uvádza tiež Dymond. Hoci Harry a Meghan týmto smerom údajne uvažovali už dlhšie, kráľovská rodina sa domnievala, že tieto úvahy a rozhovory sú zatiaľ len "v úplne úvodnej fáze".Ako Meghan a Harry napísali v stanovisku, ktoré zverejnili v stredu večer, chcú odstúpiť z pozície "vyššie postavených členov kráľovskej rodiny"."Po mnohých mesiacoch zvažovania a interných diskusií sme sa rozhodli, že tento rok začneme s prechodom k progresívnej novej role v rámci tejto (kráľovskej - pozn. SITA) inštitúcie. Plánujeme odstúpiť ako ´vyššie postavení´ členovia kráľovskej rodiny a pracovať na tom, aby sme sa stali finančne nezávislí, popri čom budeme naďalej plne podporovať jej veličenstvo kráľovnú," napísali.Meghan s Harrym zároveň oznámili, že chcú odteraz svoj čas deliť medzi Britániu a Severnú Ameriku. V britských médiách sa následne rozhorela živá debata, či Severnou Amerikou mysleli USA alebo Kanadu. Za USA hovorí okrem iného to, že Meghan odtiaľ, konkrétne z Los Angeles, pochádza.Podľa niektorých médií je však pravdepodobnejšie, že sa chcú Meghan a Harry čiastočne presťahovať skôr do Kanady, kde celkom nedávno strávili šesť týždňov a svoj pobyt v tejto krajine si nevedeli vynachváliť. Najpravdepodobnejšou destináciou by v takomto prípade mohlo byť Toronto, kde Meghan v minulosti sedem rokov žila a pracovala.