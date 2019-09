Britskí poslanci zamietli návrh B. Johnsona na nové voľby

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 5. septembra (TASR) - Britskí poslanci neschválili v stredu návrh premiéra Borisa Johnsona na vypísanie nových volieb na 15. októbra. Johnson svoj návrh predložil po tom, ako Dolná snemovňa parlamentu prijala návrh zákona, ktorý zaväzuje vládu žiadať EÚ o odklad brexitu v prípade, že v tejto veci nedosiahne do konca októbra s Úniou dohodu.Vládny návrh pri večernom hlasovaní podporilo 298 poslancov, proti ich bolo 56. Na vypísanie nových volieb však bola v 650-člennej Dolnej snemovni potrebná dvojtretinová väčšina hlasov. Informovala o tom stanica Sky News.Poslanci v stredu večer schválili aj v treťom čítaní návrh zákona, za základe ktorého bude musieť britská vláda požiadať o odloženie vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ, ak nedosiahne s Úniou dohodu do 31. októbra.Za návrh, ktorý by mohol brexit odložiť o tri mesiace - do konca januára -, hlasovalo 327 poslancov, proti bolo 299. Návrh pôjde teraz na hlasovanie do Snemovne lordov, hornej komory britského parlamentu.Johnson v reakcii na toto rozhodnutie Dolnej snemovne vyhlásil, že "teraz sa musia konať voľby v utorok 15. októbra".V reakcii na to, že táto jeho požiadavka nezískala v dolnej parlamentnej komore dostatočnú väčšinu, konzervatívny premiér následne povedal, že šéf labouristov Jeremy Corbyn sa stal prvým lídrom opozície, ktorý odmietol "pozvánku" na voľby. Podľa Johnsona je to zjavne preto, že Corbyn si nemyslí, že by mohol zvíťaziť.Johnson podľa Sky News vo svojom vyjadrení tiež naznačil, že sa znova pokúsi o vypísanie nových volieb v najbližších dňoch po tom, ako bude definitívne schválený zákon brániaci brexitu bez dohody.Corbyn i ďalší labouristi uviedli, že za nové voľby, ktoré predtým podporovali, zahlasujú len v prípade, že pred ich vyhlásením bude odsúhlasený tento zákon, pripomenuli agentúry AP a DPA. V súlade s týmto stanoviskom dala Labouristická strana svojim 247 poslancom pokyn, aby sa v stredu zdržali hlasovania o návrhu na nové voľby.Johnson dúfa, že jeho Konzervatívna strana by zvíťazila v predčasných voľbách s parlamentnou väčšinou, ktorá by zaistila, že Británia vystúpi z EÚ v aktuálne stanovenom termíne 31. októbra.Zákonu brániacemu októbrovému brexitu bez dohody sa pritom ešte v Snemovni lordov pokúsia obštrukciami zabrániť jej členovia, ktorí patria medzi tvrdých stúpencov brexitu.