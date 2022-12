Britskí šoféri sanitiek budú štrajkovať, vláda namiesto nich povolá tisícdvesto vojakov

18.12.2022 (Webnoviny.sk) - Britská vláda v nedeľu oznámila, že vyšle 1200 vojakov, aby nahradili štrajkujúcich vodičov sanitiek. Učinila tak po tom, ako niekoľko odborových zväzov vo verejnom sektore krátko pred Vianocami oznámilo, že vstúpia do štrajku.Šoféri sanitiek plánujú štrajkovať v stredu a pridajú sa tak k zdravotným sestrám, železničnému personálu, colníkom a pracovníkom pošty, ktorí v najbližších týždňoch organizujú sériu štrajkov.Najintenzívnejšia štrajková vlna v Spojenom kráľovstve za ostatné desaťročia je odpoveďou na krízu životných nákladov spôsobenú prudkým nárastom cien potravín a energií v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a ruskej invázie na Ukrajinu.Odbory sa snažia o zvýšenie miezd, aby udržali krok s infláciou, ktorá v novembri dosiahla úroveň 10,7 %. Bol to síce mierny pokles z októbrových 11,1 percenta, no stále to predstavuje 40-ročné maximum.