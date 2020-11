Britský automobilový priemysel môže prísť o miliardy eur, dôležitá bude dohoda po brexite

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Britské odvetvie automobilového priemyslu by mohlo v najbližších piatich rokoch utrpieť stratu 55 miliárd libier, ak Spojené kráľovstvo nedosiahne dohodu s Európskou úniou (EÚ) o obchodných vzťahoch po brexite.Uviedlo to britské Združenie výrobcov a obchodníkov s automobilmi (SMMT), ktoré vyzvalo vládu, aby uzavrela dohodu, vďaka ktorej sa bude dať v obchode medzi Britániou a EÚ vyhnúť clám podľa pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Informuje o tom portál bbc.com.Veľká Británia z EÚ vystúpila 31. januára, pričom zatiaľ sa uplatňuje prechodné obdobie, ktoré sa však skončí o 38 dní. Ukončenie prechodného obdobia bez dohody minimalizujúcej obchodné bariéry, vrátane ciel, by malo "vážny vplyv na schopnosť sektora vyvíjať a vyrábať osobné a dodávkové autá budúcej generácie s nulovými emisiami," uviedlo SMMT.