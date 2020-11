Hygienici zmenili definíciu exterierových častí prevádzky, upravili aj výnimky pre testovanie

Grécko už nebude menej rizikové

Zmena definície exteriérových častí prevádzky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Deti, ktoré majú menej ako sedem rokov, nebudú po príchode zo zahraničia povinne testované. Nariadiť to však môže regionálny úrad verejného zdravotníctva či lekár.Ako informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR , doteraz sa nemuseli testovať iba deti do troch rokov. Vyhláška ku karanténnym povinnostiam po vstupe na Slovensko bude platiť od štvrtka 26. novembra od 7:00.Výnimku z izolácie a testovania dostanú ľudia, ktorí majú trvalý či prechodný pobyt na Slovensku a sú občania Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) či Švajčiarska a v ostatných troch mesiacoch prekonali COVID-19.Musia mať však o tom potvrdenie od lekára na formulári z vyhlášky. Eliáš doplnil, že výnimku z povinnej izolácie pri predložení negatívneho PCR testu dostanú okrem občanov EÚ aj tí z EHP a Švajčiarska. Medzi menej rizikové krajiny má pribudnúť Írsko a Singapur, Grécko sa na zozname týchto krajín nemá nachádzať.O výnimku Ministerstva zdravotníctva SR už nemusia žiadať osoby ako aj ich blízki s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktoré vstupujú alebo opúšťajú Slovensko pre diagnostiku a liečbu, ak ich pobyt nepresiahne 12 hodín. Eliáš doplnil, že tieto osoby však musia predložiť lekárske pozvanie alebo následné potvrdenie o ošetrení. V prípade, že ich pobyt presiahne 12 hodín, musia požiadať o posúdenie žiadosti na webstránke ministerstva zdravotníctva.Výnimku majú zamestnanci prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry, hráči športových tímov a členovia realizačných tímov, ktorí cestujú na športové súťaže. V prípade zamestnancov v oblasti energetiky a priemyslu vydáva súhlas Ministerstvo hospodárstva a pre elektronické komunikácie Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Športovci a ich tímy by mali mať o športových súťažiach potvrdenie.ÚVZ spresnil vyhláškou k organizovaniu hromadných podujatí a k prevádzkam, platnou od piatka 27. novembra, definíciu exteriérových častí prevádzky, v ktorých je povolené podávanie pokrmov a nápojov. „Pod exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami, maximálne z troch bočných strán,“ vysvetlil. Pri hromadných podujatiach nad šesť osôb, ktoré sa môžu konať, upresnil, že by malo ísť o podujatia jednorazovej povahy, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Účastníci týchto podujatí musia mať v čase ich začiatku negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu, ktorý nie je starší ako 12 hodín.