Britský deficit v obchode s tovarom za 20 rokov prudko vzrástol

Londýn 24. septembra (TASR) - Schodok Británie v obchode s tovarom vzrástol za posledné dve desaťročia takmer 10-násobne. Uviedol to v pondelok britský štatistický úrad ONS, podľa ktorého je dôvodom najmä zhoršujúca sa obchodná bilancia s krajinami Európskej únie.Ako informovala agentúra AP, v štúdii zverejnenej v pondelok ONS uviedol, že v roku 1998 dosiahol celkový deficit Británie v obchode s tovarom v reálnom vyjadrení 14,7 miliardy libier (16,44 miliardy eur). V minulom roku však už predstavoval 130,7 miliardy libier. ONS zároveň dodal, že najviac sa pod to podpísal obchod s ostatnými krajinami EÚ.V rokoch 1998 až 2000 zaznamenávala Británia s krajinami Európskej únie prebytok v obchode s tovarom, a to v priemere okolo 3,5 miliardy libier. V roku 2001 sa prebytok zmenil na deficit, ktorý v minulom roku dosiahol 93,7 miliardy libier. Stúpenci brexitu sú preto presvedčení, že odchod krajiny z EÚ jej umožní vylepšiť si pozíciu v medzinárodnom obchode.(1 EUR = 0,89400 GBP)