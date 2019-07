Britský expremiér by zažaloval Johnsona, ak by chcel vyradiť parlament

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 10. júla (TASR) - Britský expremiér John Major je pripravený obrátiť sa na súd, ak by sa Boris Johnson, predpokladaný budúci šéf britskej vlády, pokúsil v spore o brexit pozastaviť činnosť parlamentu. Informovala o tom v stredu televízia Sky News.Boris Johnson, favorit súboja o post nového vodcu vládnucich konzervatívcov a budúceho premiéra, tvrdí, že Británia musí odísť z EÚ 31. októbra, a to s dohodou alebo bez dohody. Britský parlament by pritom s "divokým" brexitom bez dohody pravdepodobne nesúhlasil.Objavili sa preto úvahy, že by sa Johnson mohol pokúsiť takúto patovú situáciu vyriešiť pozastavením činnosti parlamentu. On sám takúto možnosť jednoznačne nevylúčil.Johnson by o pozastavenie činnosti parlamentu musel požiadať kráľovnú Alžbetu II., ktorá by v takomto prípade zrejme nemala inú možnosť, než mu vyhovieť. Podľa kritikov by išlo o porušenie princípov britskej parlamentnej demokracie.uviedol v stredu John Major, britský premiér v rokoch 1990-1997, v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4. Podľa vlastných slov by bol pripravený obrátiť sa na súd aj on sám.Zdôraznil, že snaha vynechať poslancov z rozhodovania o brexite by bola neospravedlniteľná a v rozpore s ústavným princípom suverenity parlamentu.Samotný Major v pokračujúcom súboji o post nového lídra konzervatívcov podporuje Johnsonovho protikandidáta, súčasného šéfa britskej diplomacie Jeremyho Hunta. Obaja súperi sa stretli v utorok večer v televíznej diskusii, v rámci ktorej Hunt pripomenul, že rozpustenie parlamentu v minulosti (v 17. storočí) viedlo k vypuknutiu anglickej občianskej vojny.