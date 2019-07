Britská ekonomika sa v máji vrátila k rastu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Britské hospodárstvo sa v máji vrátilo k rastu a zvýšilo svoj výkon viac, ako analytici odhadovali. Pomohlo mu oživenie výroby automobilov po odstávkach súvisiacich s brexitom. Ale ani táto správa nedokázala zmierniť obavy z jeho spomalenia v budúcnosti.Ekonomika Spojeného kráľovstva v máji zvýšila svoj výkon o 0,3 % oproti aprílu, keď medzimesačne klesla o 0,4 %. Oznámil to v stredu štatistický úrad ONS, ktorý zároveň uviedol, že všetky sektory hospodárstva vykázali v máji rast.Analytici však upozorňujú, že na to, aby sa ostrovná ekonomika vyhla poklesu za celý 2. kvartál, musela by v júni dosiahnuť silný rast.Hlavným dôvodom májovej expanzie ekonomiky bolo pritom čiastočné oživenie výroby automobilov, ktorá v apríli prudko klesla, upozornil Rob Kent-Smith z ONS.Odstavenie tovární, ktoré bolo naplánované na obdobie po pôvodnom termíne brexitu 29. marca, a malo firmám pomôcť vyrovnať sa s prípadným narušením dodávok, znížilo výrobu áut v Británii v apríli takmer o polovicu. A aj napriek májovému oživeniu je úroveň produkcie v automobilovom priemysle stále nižšia ako v predchádzajúcich mesiacoch do apríla 2019, upozornil ONS.Centrálna Bank of England (BoE) pre napätie na globálnom trhu, ako aj neistotu spojenú s brexitom, predpovedala minulý mesiac, že sa rast ekonomiky v období apríl-jún zastavil po tom, ako v 1. štvrťroku dosiahol 0,5 %.Aj prieskumy z minulého týždňa naznačili, že piata najväčšia svetová ekonomika v júni stratila dynamiku a je možné, že v 2. štvrťroku 2019 jej výkon dokonca klesol.Najnovšie údaje však signalizujú, že by v 2. štvrťroku mohlo ostrovné hospodárstvo zaznamenať aspoň mierny rast.V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa výkon britskej ekonomiky v máji zvýšil o 1,5 %, čo bol lepší výsledok ako jej nárast o 1,3 %, ktorý predpovedali analytici.