Britský kráľ Karol III. má rakovinu, začal s liečbou a pozastavil svoje verejné povinnosti

5.2.2024 (SITA.sk) - Britskému kráľovi Karolovi III. diagnostikovali rakovinu. V pondelok to oznámil Buckinghamský palác s tým, že panovník už začal pravidelnú liečbu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Ochorenie Karolovi zistili pri nedávnom vyšetrení zväčšenej prostaty, ale nie je to rakovina tohto orgánu. Podrobnosti o tom aký druh rakoviny 75-ročný kráľ má, v akom je štádiu a aká je prognóza jeho liečby, palác nezverejnil.Kráľ „zostáva úplne pozitívny, pokiaľ ide o jeho liečbu, a teší sa na čo najskorší návrat do plnej verejnej služby“, uvádza sa vo vyhlásení paláca.Verejné povinnosti Karol III. pozastavuje a očakáva, že v čase liečby mu s nimi pomôžu ďalší členovia kráľovskej rodiny.