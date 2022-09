Britský kráľ pôjde v šľapajach svojej matky, pred zákonodarcami sa zaviazal k „nesebeckej službe“ (video)

Princípy monarchie

Pohreb kráľovny Alžbety II.

Minúta ticha za panovníčku

12.9.2022 (Webnoviny.sk) - Britský kráľ Karol III. sa v pondelok zaviazal, že bude nasledovať príklad svojej matky v „nesebeckej službe“. Vyjadril sa tak počas príhovoru obom komorám parlamentu v Londýne pred odletom do Edinburghu, kde je rakva so zosnulou kráľovnou.Stovky zákonodarcov sa zhromaždili v tisícročnej Westminsterskej sieni v sídle parlamentu, aby kráľovi vyjadrili sústrasť. Karola s manželkou Camillou pri vstupe do siene privítali fanfáry.Karol III. povedal členom Dolnej snemovne a Snemovne lordov, že bude nasledovať svoju zosnulú matku, kráľovnú Alžbetu II. , v udržiavaní „vzácnych princípov konštitučnej vlády“, ktoré podopierajú politický systém Spojeného kráľovstva.V Edinburghu čaká kráľa pochod v sprievode za matkinou rakvou, ktorú pomaly prevezú z Holyroodhouse do katedrály svätého Egídia, kde na ňu položia škótsku korunu.Tam bude rakva vystavená 24 hodín, aby mala verejnosť možnosť vzdať úctu zosnulej. V utorok ju letecky prevezú do Londýna, kde bude od stredajšieho popoludnia do rána pred pondelkovým pohrebom vystavená vo Westminsterskom paláci.Vláda medzičasom oznámila, že v nedeľu o ôsmej večer miestneho času, deň pred pohrebom Alžbety II., sa uskutoční minúta ticha za zosnulú panovníčku.Po návšteve Škótska vyrazí Karol na cestu po ďalších krajinách, ktoré tvoria Spojené kráľovstvo - v utorok navštívi hlavné mesto Severného Írska, Belfast, a v piatok bude vo Walese.