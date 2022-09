Ruská armáda sa snaží dostať do kontaktu s Ukrajincami, dôvodom sú rokovania o zložení zbraní

12.9.2022 - Ruské jednotky v Charkovskej oblasti údajne hľadajú spôsoby, ako sa dostať do kontaktu s ukrajinskými silami, aby mohli viesť rokovania o zložení zbraní. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na hovorkyňu armády na juhu krajiny Nataliu Humeňukovú. „Napredujeme a náš pohyb je celkom presvedčivý. Má to vplyv nielen na geografický posun nepriateľských pozícií, ale aj psychiku. Nepriateľské jednotky, ktoré začínajú s preskupovaním, hľadajú spôsoby, ako sa dostať do kontaktu s našimi jednotkami, aby mohli viesť takzvané rokovania o možnosti zloženia zbraní a prechodu pod záštitu medzinárodného humanitárneho práva,“ informovala Humeňuková.