Britský kráľovský pár zmenil pre počasie program návštevy Pakistanu

Britský princ William a jeho manželka Kate. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Islamabad 18. októbra (TASR) - Lietadlo, na ktorého palube bol britský princ William a vojvodkyňa Catherine, v piatok bezpečne pristálo na letisku v Islamabade. Ako vysvetlila agentúra AP, v uplynulých hodinách ich lietadlo na tomto letisku podniklo dva neúspešné pokusy o pristátie, čo posádku prinútilo vrátiť sa do východopakistanského mesta Láhaur.Táto nečakaná udalosť viedla k zmene programu posledného dňa návštevy vojvodu a vojvodkyne z Cambridgea.Princ William s manželkou mali pôvodne v piatok absolvovať let na Chajbarským priesmykom nachádzajúcim sa na hraniciach s Afganistanom, ktorý museli vo štvrtok kvôli silnej búrke zrušiť. Z piatkového programu návštevy tento bod vyškrtli pre nedostatok času.Britský kráľovský pár pricestoval do Pakistanu v pondelok a do Británie sa vracia v piatok.Ich návšteva sa koná v čase, keď sa Británia v súvislosti s blížiacim sa termínom svojho odchodu z Európskej únie usiluje o opätovné oživenie zahraničných vzťahov, zatiaľ čo Pakistan pracuje na zlepšení svojho globálneho imidžu so zámerom posilniť cestovný ruch a prílev investícií.Pakistan uplynulých 15 rokov vedie boj s militantmi. Tento konflikt si vyžiadal už desaťtisíce mŕtvych, avšak bezpečnosť v krajine sa od roku 2015, keď armáda zintenzívnila nátlak na povstalcov, dramaticky zlepšila.Pakistan sa v roku 1947 odčlenil od ostatného územia britskej Indie, čím sa vytvorila pre moslimov žijúcich na tomto subkontinente islamská republika. V Británii žije viac než milión ľudí pakistanského pôvodu, čo predstavuje najväčšiu pakistanskú diaspóru v Európe.