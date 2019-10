Slováci využili rekreačné poukazy najmä na pobyty v hoteloch

Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 18. októbra (OTS) - Obľúbená letná sezóna skončila a s ňou aj najintenzívnejšie obdobie dovoleniek. Napriek tomu, že Slováci preferujú viacero menších dovoleniek počas roka, viac ako polovica z nich zatiaľ nevyužila svoj nárok na príspevok na rekreáciu. ZľavaDňa prináša veľký cestovateľský prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 5 100 Slovákov, primárne vo veku 35 až 44.“ hovorígenerálny riaditeľ ZľavaDňa. Respondenti, využívajúci tento príspevok, ho použili primárne na pobyt v hoteli, až 77 % opýtaných. Okolo 6 % svoj nárok použilo na tábor pre deti. Svoj nárok plánuje 51 % opýtaných využiť jednorazovo a teda 49 % preferuje využiť príspevok na viackrát.Široká ponuka pobytov a najmä pracovná vyťaženosť Slovákov vplýva na to, že takmer 50 % z nich uprednostňuje počas roka viacero menších dovoleniek, predĺžených víkendov. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu portálu ZľavaDňa. Druhou veľkou skupinou sú respondenti, ktorí si doprajú jednu väčšiu dovolenku za rok, takmer 30 % opýtaných. Okolo 17 % opýtaných si dopraje jednu väčšiu dovolenku v lete a jednu v zime. Ako typ letnej dovolenky u Slovákov jednoznačne vyhráva more, volí ho viac ako 50 % opýtaných. V zime uprednostňuje až 77 % respondentov hory a lyžovanie. Pokiaľ ide o investícii do dovoleniek, len okolo 44 % opýtaných investuje do dovolenky ročne viac ako 1000€.Prieskum ukázal aj to, že pri výbere hotelového zariadenia je u Slovákov rozhodujúca lokalita a druhým dôležitým faktorom je cena. Pre viac ako polovicu opýtaných sú dôležité aj recenzie. Ľudia v zariadeniach najčastejšie využívajú wellness, vonkajšie športoviská ako bazén, minigolf či tenis. Dôležité je aj stravovanie, viac ako 58 % respondentov uprednostňuje minimálne polpenziu, necelým 24 % opýtaných počas pobytu stačia raňajky.Vyhľadávajú páry s deťmi pri cestovaní baby friendly zariadenia? Väčšina na to neprihliada, zariadenie si podľa tohto parametra vyberá len necelých 10 % opýtaných. Pre Slovákov je však dôležitá kvalita, až 90 % opýtaných je ochotných si za ňu priplatiť. Z prieskumu taktiež vyšlo, že pre zákazníkov sú dôležité aj referencie zariadení, až 75 % respondentov si ich prečíta pred definitívnou kúpou. Práve v referenciách sa dozvedia o službách, gastronómii, či čistote hotela. Referencie nie sú dôležité len pre zhruba 7 % opýtaných.Veľký prieskum o cestovaní zohľadňuje informácie od viac ako 5 100 respondentov zo Slovenska. Cieľom tohto prieskumu bolo zistiť, akým spôsobom a či respondenti využívajú nárok na rekreačné poukazy, ktoré im prepláca zamestnávateľ. Až takmer 74 % respondentov boli ženy, najčastejšie vo vekovej kategórii 35 až 44, čo bolo takmer 30 % respondentov, mnoho respondentov bolo vo vekovej skupine 45 až 55 – 25 % a 25 až 34 – 24 %. Viac ako polovica opýtaných cestuje najčastejšie ako pár s deťmi.