Britský miliardár Richard Branson vystúpil do vesmíru, splnil si sen po 17 rokoch

11.7.2021 - Britský miliardár Richard Branson vystúpil do vesmíru na palube vlastnej "okrídlenej rakety" Unity. O deväť dní tak predbehol iného miliardára Jeffa Bezosa.Výstup nad púšťou v Novom Mexiku pozorovalo približne 500 ľudí, vrátane Bransonovej manželky, detí a vnúčat. Unity vynieslo do vzduchu väčšie lietadlo. Na palube vesmírneho lietadla sa nachádzali 70-ročný podnikateľ a päť členov jeho spoločnosti Virgin Galactic. Medzi nimi boli dvaja piloti Dave Mackay a Michael Masucci a traja zamestnanci firmy Beth Moses, Colin Bennett a Sirisha Bandla.Menšie lietadlo sa odpojilo od materského vo výške približne 13 kilometrov, naštartovalo motor a dosiahlo výšku približne 88 kilometrov. Po niekoľkých minútach beztiažového stavu sa bezpečne vrátili na Zem. "Na to, aby sme sa sem dostali, sme potrebovali 17 rokov tvrdej práce," povedal svojmu tímu Branson.Virgin Galactic predtým vykonala tri testovacie lety do vesmíru s posádkou.