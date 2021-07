Nová dráma/New Drama predstaví inscenácie z dvoch výberových období

Festival Nová dráma/New Drama venovaný súčasnej dráme na slovenských javiskách sa tento rok bude konať 11. až 16. októbra. "Predstaví dokopy desať inscenácií, ktoré počas dvoch výberových období vyberali dve dramaturgické rady," informovala TASR Eva Fačková, PR manažérka podujatia, ktoré organizuje Divadelný ústav.





Teatrológ a dramaturg Marek Godovič dodáva, že výber inscenácií do festivalového programu prebiehal v závislosti od vývoja pandemickej situácie. "Sledovali sme množstvo záznamov, ale pokiaľ situácia dovoľovala, tak sme videli inscenácie aj naživo, čo bol, samozrejme, diametrálne odlišný zážitok. Túto nevýhodu z pohľadu online záznamov aspoň trochu zotrel fakt, že kamerový záznam mohol v mnohých prípadoch poskytnúť ďalší rozmer vnímania inscenácie," vysvetľuje s tým, že členovia dramaturgických rád mohli hlavne koncom mája naplno využiť živý kontakt s tvorcami a ich dielami. "Tak počet videných inscenácií v tomto výberovom období atakoval čísla z minulých ročníkov," poznamenal.Z dôvodu pandemickej situácie do výberu zaradili 146 divadelných inscenácií. Dramaturgické rady vyberali z inscenácií, ktoré mali premiéru v časovom rozsahu od 1. februára 2019 do 30. júna 2021, pričom 72 inscenácií malo premiéru v prvom období (1. februára 2019 – 31. januára 2020) a 74 bolo uvedených v druhom výberovom období (1. februára 2020 – 30. júna 2021).Do hlavného programu 17. ročníka festivalu nominovali Mestské divadlo Žilina s titulom Bezzubatá, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského s inscenáciou Čepiec, Slovenské komorné divadlo Martin s inscenáciou D1 (pracovný názov), Slovenské národné divadlo s projektom Dnes večer nehráme, Prešovské národné divadlo s predstavením Kramerová vs. Kramer (21. storočia) - Amor fati, Štátne divadlo Košice s inscenáciou Netrpezlivosť srdca, Divadlo Alexandra Duchnoviča s hrou Pieskovisko, Divadlo Pôtoň s predstavením Swing Heil!, Divadlo Jána Palárika v Trnave s inscenáciou Temperamenty a Petra Mazalána s projektom Winterreise/Zimná cesta."Program sa bude v závislosti od platných protipandemických opatrení konať v online a offline forme. Chceme tak vyjsť v ústrety aj zahraničným partnerom a odprezentovať im to najlepšie zo súčasnej drámy, ktorá vzniká na Slovensku," uviedla k hybridnej forme festivalu riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete. Organizátor pripravuje online platformu primárne pre zahraničnú odbornú verejnosť. Akreditovaní divadelní odborníci sa v jej priestore budú môcť pozrieť záznamy zo slovenských divadelných inscenácií. Pre odborníkov pripravujú aj konferenciu, programová sekcia Focus sa tento rok neskutoční. Konať sa však bude masterclass, ktorý povedie bieloruský dramatik Andrej Kurejčik. Ten bude zároveň patrónom tohtoročného festivalu.