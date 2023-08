Britský minister zahraničných vecí Cleverly ohlásil nové sankcie voči Rusku, majú zabrániť nákupu vojenského vybavenia

Osoby podporujúce inváziu

Uvalené sankcie

8.8.2023 (SITA.sk) - Britský minister zahraničných vecí James Cleverly ohlásil nové sankcie zamerané na zmenšenie prístupu Ruska k nákupu vojenského vybavenia. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na tlačovú správu britskej vlády.Sankcie sa dotýkajúmimo Ruska, ktoré podporili nelegálnu inváziu Moskvy na Ukrajinu. A troch ruských firiem, ktoré importujú elektroniku „potrebnú pre ruské vojenské vybavenie používané na bojisku".Sankcie sú namierené napríklad na dve turecké firmy, Turkik Union a Azu International, „pre ich rolu pri exporte mikroelektroniky do Ruska, ktorá je nevyhnutná pre vojenské aktivity Ruska na Ukrajine", a dubajskú firmu Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC „pre jej rolu pri dodávaní dronov a komponentov pre drony Rusku".Britské sankcie sa týkajú aj slovenského občana Ašota Mrktyčeva „pre jeho zapojenie do pokusu o obchod so zbraňami medzi Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR) a Ruskom" a švajčiarskeho občana Anselma Oskara Schmuckiho „pre jeho rolu v ruskom sektore finančných služieb, vrátane práce na poste šéfa moskovskej kancelárie firmy DuLac Capital Ltd".Veľká Británia uplatňuje aj ďalšie kroky „voči iránskej a bieloruskej podpore ruskej armády". Londýn sankcie prijal proti iránskym jednotlivcom a právnickým osobám zapojeným do výskumu, vývoja a produkcie dronov pre Iránske revolučné gardy a bieloruským vojenským organizáciám „spojeným s výrobou vojenskej technológie pre bieloruský režim, ktorý priamo podporuje Putinovu nelegálnu vojnu".