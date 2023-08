Rusi v ukrajinskom meste Pokrovsk zámerne útočili na záchranárov, o život prišlo sedem ľudí

Terčom útoku sa stali záchranári

Útok si vyžiadal sedem obetí

Obeťou bol aj zástupca náčelníka

Útok v centre mesta

8.8.2023 (SITA.sk) - Ukrajinské mesto Pokrovsk zasiahli v pondelok s 30 až 40-minútovým odstupom dve ruské rakety Iskander a zabiliľudí vrátane záchranára, ktorý prišiel pomáhať po prvom zásahu. V utorok o tom informovali ukrajinskí predstavitelia, uvádza spravodajský portál CNN.Bombardovanie sa začalo v pondelok omiestneho času, keď balistická raketa krátkeho doletu podľa prezidenta Volodymyra Zelenského zasiahla „obyčajnú obytnú budovu“ v meste v Doneckej oblasti. Na miesto prišli prví záchranári, aby ošetrili zranených a vyhrabali ľudí spod trosiek, no zakrátko sa sami stali terčom útoku. Druhý zásah prinútil úrady, aj napriek rozsiahlym škodám, pozastaviť práce na odstraňovaní trosiek z obavy pred ďalším zásahom.„Prvá raketa dopadla o 19:15, druhá o 19:52. To je štandardný ruso-fašistický scenár - 30 - 40 minút medzi strelami. Keď príde štátna záchranná služba a záchranári, aby zachránili ľudí, dopadne druhá raketa, a tak sa počet obetí zvýši,“ uviedol na komunikačnej platforme Telegram šéf mestskej vojenskej správy Serhij Dobriak.Podľa miestnych predstaviteľov bola poškodená obytná budova, hotel, obchody a administratívne budovy. Geolokalizované zábery z miesta útoku podľa CNN ukazujú, že poškodené boli hotel Družba a pizzeria Corleone, ktoré boli obľúbené medzi novinármi.Gubernátor oblasti Pavlo Kyrylenko uviedol, že medzimŕtvymi bolocivilistov, záchranár a vojak. Zranenia podľa neho utrpeloľudí, z tohocivilistov,deti,policajtov,záchranárov avojaci.Ako na Telegrame v utorok ráno uviedol ukrajinský minister vnútra Ihor Klymenko , medzi mŕtvymi je aj zástupca náčelníka hlavného riaditeľstva Štátnej pohotovostnej služby v Doneckej oblasti Andrij Omeľčenko.„Všetci boli na mieste, keď ich bolo treba, a vynaložili úsilie na záchranu ľudí po prvom útoku,“ uviedla polícia na Telegrame s tým, že „vedeli, že pod troskami sú obete - takže bolo treba reagovať, rozobrať ich, dostať ľudí von a zachrániť ich. A nepriateľ udrel znova“. Hotel, ktorý v pondelok zasiahla ruská raketa, bol však podľa miestnych predstaviteľov zatvorený a už päť týždňov bol prázdny.„Polovica budovy je preč, takže je dobré, že vo vnútri nikto nebol,“ povedal pre CNN Dobriak. „Všetky obete sú buď tí, ktorí boli v obytnej budove, alebo záchranári a policajti. Medzi obeťami boli nielen obyvatelia mesta, ale aj niekoľko vnútorne presídlených osôb, mnohí z nich boli policajti z Mariupoľa,“ dodal.Ako ďalej povedal, „nie je jasné, prečo tam (Rusi) strieľali, je to centrum mesta - neboli tam žiadni vojaci. Je to len teror. Nás to nezastrašuje, ale ľudia umierajú a trpia“. Ruské ministerstvo obrany však podľa CNN napriek tomu tvrdí, že zasiahlo vojenské veliteľské stanovište, pričom v aktualizovanej správe použilo ruský názov mesta Pokrovsk a uviedlo, že „v oblasti Krasnoarmejska v Doneckej ľudovej republike bolo zasiahnuté predsunuté veliteľské stanovište zjednotenej skupiny ukrajinských vojsk Chortica“.