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16. júla 2026
Britský minister žiada FIFA o prešetrenie argentínskeho transparentu o Falklandoch
Tagy: MS vo futbale 2026
Po semifinále MS 2026 nastali diplomatické trenice medzi Veľkou Britániou a Argentínou. Britský minister obchodu Peter Kyle vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) na dôkladné vyšetrovanie ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Po semifinále MS 2026 nastali diplomatické trenice medzi Veľkou Britániou a Argentínou.
Britský minister obchodu Peter Kyle vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) na dôkladné vyšetrovanie prípadu, keď argentínski reprezentanti po víťazstve 2:1 nad výberom Anglickom v semifinále MS 2026 zdvihli transparent s nápisom "Las Malvinas son Argentinas" (Falklandy patria Argentíne). Kyle označil tento prejav za "hrubé porušenie" pravidiel FIFA, ktoré zakazujú politické symboly na ihrisku.
Úrad premiéra Keira Starmera podporil vyjadrenia Kyla vyjadrením, že "majstrovstvá sveta síce nie sú naše, ale Falklandy určite patria nám". Argentína si nárokuje na Falklandské ostrovy, ktoré sú britským zámorským územím v juhozápadnom Atlantiku a Argentínčania ich volajú Malvíny. V roku 1982 Argentína tieto ostrovy invadovala, no Veľká Británia ich obratom v krátkej vojne získala späť po odoslaní svojej námornej flotily pod taktovkou premiérky Margaret Thatcherovej.
Minister Kyle zdôraznil, že politiku treba striktne oddeliť od futbalu a očakáva, že FIFA prípad transparentu "dôkladne" prešetrí. FIFA sa zatiaľ k incidentu nevyjadrila.
Tlak medzi krajinami sa ešte zvýšil pred zápasom, keď argentínska viceprezidentka Victoria Villarruelová nazvala Angličanov "násilníckymi pirátmi". Po zápase argentínsky minister zahraničných vecí Pablo Quirno formálne protestoval voči britskému vojnovému plavidlu HMS Medway, ktoré údajne bez riadneho ohlásenia preplávalo blízko Falklandských ostrovov.
Quirno na platforme X vyjadril "najtvrdší odpor" voči tomuto kroku, ktorý označil za porušenie bilaterálnych dohôd, podal diplomatickú tiež nótu britskej ambasáde v Buenos Aires. Falklandský konflikt z roku 1982 si vyžiadal 649 argentínskych a 255 britských obetí.
Zdroj: SITA.sk - Britský minister žiada FIFA o prešetrenie argentínskeho transparentu o Falklandoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Britský minister obchodu Peter Kyle vyzval Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) na dôkladné vyšetrovanie prípadu, keď argentínski reprezentanti po víťazstve 2:1 nad výberom Anglickom v semifinále MS 2026 zdvihli transparent s nápisom "Las Malvinas son Argentinas" (Falklandy patria Argentíne). Kyle označil tento prejav za "hrubé porušenie" pravidiel FIFA, ktoré zakazujú politické symboly na ihrisku.
Úrad premiéra Keira Starmera podporil vyjadrenia Kyla vyjadrením, že "majstrovstvá sveta síce nie sú naše, ale Falklandy určite patria nám". Argentína si nárokuje na Falklandské ostrovy, ktoré sú britským zámorským územím v juhozápadnom Atlantiku a Argentínčania ich volajú Malvíny. V roku 1982 Argentína tieto ostrovy invadovala, no Veľká Británia ich obratom v krátkej vojne získala späť po odoslaní svojej námornej flotily pod taktovkou premiérky Margaret Thatcherovej.
Minister Kyle zdôraznil, že politiku treba striktne oddeliť od futbalu a očakáva, že FIFA prípad transparentu "dôkladne" prešetrí. FIFA sa zatiaľ k incidentu nevyjadrila.
Tlak medzi krajinami sa ešte zvýšil pred zápasom, keď argentínska viceprezidentka Victoria Villarruelová nazvala Angličanov "násilníckymi pirátmi". Po zápase argentínsky minister zahraničných vecí Pablo Quirno formálne protestoval voči britskému vojnovému plavidlu HMS Medway, ktoré údajne bez riadneho ohlásenia preplávalo blízko Falklandských ostrovov.
Quirno na platforme X vyjadril "najtvrdší odpor" voči tomuto kroku, ktorý označil za porušenie bilaterálnych dohôd, podal diplomatickú tiež nótu britskej ambasáde v Buenos Aires. Falklandský konflikt z roku 1982 si vyžiadal 649 argentínskych a 255 britských obetí.
Zdroj: SITA.sk - Britský minister žiada FIFA o prešetrenie argentínskeho transparentu o Falklandoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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