|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 16.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. júla 2026
Titul na Wimbledone sčasti patrí aj Slovensku. Americký mladík má korene v Bratislave a rozpráva plynule po slovensky – FOTO
Jeho zatiaľ preferovaným povrchom je červená antuka. Či sa to zmení na trávu po triumfe na Wimbledone, je zatiaľ otázkou do vzdialenejšej budúcnosti. Českí fanúšikovia tenisu sa tešili z obsadenia ...
Zdieľať
16.7.2026 (SITA.sk) - Jeho zatiaľ preferovaným povrchom je červená antuka. Či sa to zmení na trávu po triumfe na Wimbledone, je zatiaľ otázkou do vzdialenejšej budúcnosti.
Českí fanúšikovia tenisu sa tešili z obsadenia v ženskom finále, keď sa tam predstavili Linda Nosková, ktorá aj zvíťazila, a Karolína Muchová, zatiaľ čo v hlavnej časti pavúka na mužskej, ale aj ženskej strane, hral len jeden jediný Slovák - Alex Molčan.
V juniorských turnajoch si vo dvojhre zahral len Leon Sloboda, no napriek tomu sa Slovensko môže radovať zo zisku prestížnej trofeje, hoci ju zdvihol nad ruky 16-ročný Američan Jordan Lee, ktorého mama je Slovenka a takisto sa venovala "bielemu športu".
Tina Leeová, rodená Strussová, hrávala na turnajoch nižšej kategórie, potom sa rozhodla odísť do USA na univerzitu, kde sa venovala milovanému športu spojeným vďaka štipendiu.
Hoci sa neskôr plánovala vrátiť do domoviny, ostala tam trénovať a nakoniec sa aj usadila. Narodil sa Jordan, ktorého obľúbenou hračkou bola tenisová loptička.
Venoval sa aj bejzbalu či americkému futbalu, ale aj jeho európskej verzii - aktuálny svetový šampionát dospel do záverečnej fázy a vo finále sa stretnú Španielsko a Argentína.
"Keďže bol ako dieťa veľmi poslušný, tak som ho často brávala na kurty. Nemusela som platiť opatrovateľku alebo škôlku. Asi od štyroch rokov chodieval na letné kempy so mnou a tam si pobehoval s raketou v ruke. Vždy, keď sme prišli na Slovensko k starým rodičom, moja partia kamarátov sa venuje tenisu. Sú v nej aj Karol Beck, Zuzana Kučová, alebo Dominika Cibulková, ktorú v tom čase tiež viedol Matej Lipták a trávili sme spolu čas, keď sa dalo. Pomohlo mu to upevniť vzťah k tenisu," prezradila pre web sportnet.sk.
"V Spojených štátoch bol prvý v kategórii do dvanásť rokov. Potom dostal pozvánku na turnaj IMG Future Stars v Grécku, čo je najprestížnejší turnaj pre tenistov do dvanásť rokov. Vyhral ho. Vtedy som si uvedomila, že ho tenis naozaj baví, užíva si čas na kurte a súťaženie. Čo sa týka mentálnej stránky, tak pri niektorých deťoch nejaký čas trvá, kým začnú zvládať tlak a očakávania. Jordanovi sa to darilo od začiatku," spomínala matka mladého tenistu.
Budovala jeho charakter, aby sa naučil rešpektovať a slušne sa správať k ľuďom, ale aj dokázal zvládnuť ťažšie momenty na kurte. Napríklad, keď musel prejsť dvojkolovou kvalifikáciou na hlavné podujatie.
"Na žiadny turnaj nechodíme s tým, že ho ide vyhrať. Vnímali sme to tak, že je to jeho prvý grandslamový turnaj, hádam sa prebojuje do hlavnej súťaže, aby si to mohol užiť a uvidíme, ako to dopadne. Ja a myslím si, že aj Jordan, sme si boli vedomí toho, že má na to, aby turnaj vyhral. Ale mohol prehrať aj v kvalifikácii," priznala Leeová.
Jeho zápasy nesledovala na štadióne a výnimkou nebolo ani finále. Keď pribehla po premenenom mečbale, rozplakala sa, syna našla takisto so slzami a objali sa.
"V jednej minúte sa mi premietlo všetko, čím si prešiel za posledných zopár rokov. Potom sme sa už pohli ďalej. Predsa len, je to iba juniorský titul. Je to krásne, ale treba ďalej pracovať a opäť trénovať," prezradila ďalej s tým, že syn bojoval so zápalom v zápästí, ale aj s boľavými kolenami. "Dá sa povedať, že za posledný rok a pol nehral dvanásť mesiacov."
Jeho zatiaľ preferovaným povrchom je červená antuka. Či sa to zmení na trávu po triumfe na Wimbledone, je zatiaľ otázkou do vzdialenejšej budúcnosti. Leeová si myslí, že o päť rokov by mohol pôsobiť v prvej päťdesiatke či stovke rebríčka ATP.
Na Slovensko chodia aspoň raz za rok na dva alebo tri týždne. "Naposledy sme tu boli na Vianoce. Jordan tu v posledných dvoch rokoch strávil viac času ako ja. Keď bol zranený, tak sa mu tu veľmi páčilo," priblížila s tým, že mu Lipták pomáhal zlepšovať jeho hru.
Mladík si obľúbil Bratislavu, ktorá mu prináša pokoj a tamojšia atmosféra sa mu páči. "Pozná tu každú ulicu. Vždy sa tu dobre cítil, takže sa sem rád vracia. Páčia sa mu aj slovenské hory, keď ideme na chatu. Plynule hovorí a rozumie po slovensky. Samozrejme, počuť u neho akcent, pretože slovenčina nebola jeho hlavný jazyk.
Odmalička sa však snažil hovoriť aj po slovensky a starí rodičia nehovoria po anglicky. Keď je na Slovensku, stále rozpráva po slovensky. Je podporovaný americkou federáciou, trénuje v Amerike a cíti sa ako Američan. Ale cíti sa aj ako Slovák a cíti sa tu ako doma," dodala Leeová pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Titul na Wimbledone sčasti patrí aj Slovensku. Americký mladík má korene v Bratislave a rozpráva plynule po slovensky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Českí fanúšikovia tenisu sa tešili z obsadenia v ženskom finále, keď sa tam predstavili Linda Nosková, ktorá aj zvíťazila, a Karolína Muchová, zatiaľ čo v hlavnej časti pavúka na mužskej, ale aj ženskej strane, hral len jeden jediný Slovák - Alex Molčan.
V juniorských turnajoch si vo dvojhre zahral len Leon Sloboda, no napriek tomu sa Slovensko môže radovať zo zisku prestížnej trofeje, hoci ju zdvihol nad ruky 16-ročný Američan Jordan Lee, ktorého mama je Slovenka a takisto sa venovala "bielemu športu".
Tina Leeová, rodená Strussová, hrávala na turnajoch nižšej kategórie, potom sa rozhodla odísť do USA na univerzitu, kde sa venovala milovanému športu spojeným vďaka štipendiu.
Miloval viacero športov
Hoci sa neskôr plánovala vrátiť do domoviny, ostala tam trénovať a nakoniec sa aj usadila. Narodil sa Jordan, ktorého obľúbenou hračkou bola tenisová loptička.
Venoval sa aj bejzbalu či americkému futbalu, ale aj jeho európskej verzii - aktuálny svetový šampionát dospel do záverečnej fázy a vo finále sa stretnú Španielsko a Argentína.
"Keďže bol ako dieťa veľmi poslušný, tak som ho často brávala na kurty. Nemusela som platiť opatrovateľku alebo škôlku. Asi od štyroch rokov chodieval na letné kempy so mnou a tam si pobehoval s raketou v ruke. Vždy, keď sme prišli na Slovensko k starým rodičom, moja partia kamarátov sa venuje tenisu. Sú v nej aj Karol Beck, Zuzana Kučová, alebo Dominika Cibulková, ktorú v tom čase tiež viedol Matej Lipták a trávili sme spolu čas, keď sa dalo. Pomohlo mu to upevniť vzťah k tenisu," prezradila pre web sportnet.sk.
K titulu až z kvalifikácie
"V Spojených štátoch bol prvý v kategórii do dvanásť rokov. Potom dostal pozvánku na turnaj IMG Future Stars v Grécku, čo je najprestížnejší turnaj pre tenistov do dvanásť rokov. Vyhral ho. Vtedy som si uvedomila, že ho tenis naozaj baví, užíva si čas na kurte a súťaženie. Čo sa týka mentálnej stránky, tak pri niektorých deťoch nejaký čas trvá, kým začnú zvládať tlak a očakávania. Jordanovi sa to darilo od začiatku," spomínala matka mladého tenistu.
Budovala jeho charakter, aby sa naučil rešpektovať a slušne sa správať k ľuďom, ale aj dokázal zvládnuť ťažšie momenty na kurte. Napríklad, keď musel prejsť dvojkolovou kvalifikáciou na hlavné podujatie.
"Na žiadny turnaj nechodíme s tým, že ho ide vyhrať. Vnímali sme to tak, že je to jeho prvý grandslamový turnaj, hádam sa prebojuje do hlavnej súťaže, aby si to mohol užiť a uvidíme, ako to dopadne. Ja a myslím si, že aj Jordan, sme si boli vedomí toho, že má na to, aby turnaj vyhral. Ale mohol prehrať aj v kvalifikácii," priznala Leeová.
Vízia do budúcna
Jeho zápasy nesledovala na štadióne a výnimkou nebolo ani finále. Keď pribehla po premenenom mečbale, rozplakala sa, syna našla takisto so slzami a objali sa.
"V jednej minúte sa mi premietlo všetko, čím si prešiel za posledných zopár rokov. Potom sme sa už pohli ďalej. Predsa len, je to iba juniorský titul. Je to krásne, ale treba ďalej pracovať a opäť trénovať," prezradila ďalej s tým, že syn bojoval so zápalom v zápästí, ale aj s boľavými kolenami. "Dá sa povedať, že za posledný rok a pol nehral dvanásť mesiacov."
Jeho zatiaľ preferovaným povrchom je červená antuka. Či sa to zmení na trávu po triumfe na Wimbledone, je zatiaľ otázkou do vzdialenejšej budúcnosti. Leeová si myslí, že o päť rokov by mohol pôsobiť v prvej päťdesiatke či stovke rebríčka ATP.
Cíti sa aj ako Slovák
Na Slovensko chodia aspoň raz za rok na dva alebo tri týždne. "Naposledy sme tu boli na Vianoce. Jordan tu v posledných dvoch rokoch strávil viac času ako ja. Keď bol zranený, tak sa mu tu veľmi páčilo," priblížila s tým, že mu Lipták pomáhal zlepšovať jeho hru.
Mladík si obľúbil Bratislavu, ktorá mu prináša pokoj a tamojšia atmosféra sa mu páči. "Pozná tu každú ulicu. Vždy sa tu dobre cítil, takže sa sem rád vracia. Páčia sa mu aj slovenské hory, keď ideme na chatu. Plynule hovorí a rozumie po slovensky. Samozrejme, počuť u neho akcent, pretože slovenčina nebola jeho hlavný jazyk.
Odmalička sa však snažil hovoriť aj po slovensky a starí rodičia nehovoria po anglicky. Keď je na Slovensku, stále rozpráva po slovensky. Je podporovaný americkou federáciou, trénuje v Amerike a cíti sa ako Američan. Ale cíti sa aj ako Slovák a cíti sa tu ako doma," dodala Leeová pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Titul na Wimbledone sčasti patrí aj Slovensku. Americký mladík má korene v Bratislave a rozpráva plynule po slovensky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Britský minister žiada FIFA o prešetrenie argentínskeho transparentu o Falklandoch
Britský minister žiada FIFA o prešetrenie argentínskeho transparentu o Falklandoch
<< predchádzajúci článok
Bol súčasťou škótskeho tímu na MS 2026. Kariéru ukončil skúsený brankár Gordon
Bol súčasťou škótskeho tímu na MS 2026. Kariéru ukončil skúsený brankár Gordon