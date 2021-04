Britský premiér by vraj radšej videl tisíce tiel ako tretí lockdown. Boris Johnson to považuje za „úplnú hlúposť“

Unikol celý rad vyjadrení

Najviac úmrtí v Európe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.4.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson poprel správu denníka Daily Mail, podľa ktorého údajne povedal, že radšej by videl „hromadenie tisícov tiel" ako uvalenie tretieho celoštátneho lockdownu vo Veľkej Británii.Podľa Daily Mail sa Johnson takto vyjadril na jeseň 2020, keď jeho vláda uplatnila druhý lockdown, aby bojovala proti rastu počtu prípadov koronavírusu.Johnson v pondelok povedal, že tvrdenie o jeho údajných slovách z jesene je „úplná, úplná hlúposť".V Spojenom kráľovstve v januári tohto roka vyhlásili tretí lockdown, keďže počet infekcií opäť prudko stúpol, pričom to spôsobil nový nákazlivejší variant vírusu.Denník Daily Mail necitoval zdroj svojho tvrdenia, ale z kancelárie britského premiéra na Downing Street 10 unikol celý rad vyjadrení. Vládni predstavitelia to prešetrujú.Veľká Británia strávila veľkú časť minulého roka v stave reštrikcií v oblasti podnikania a bežného života, keďže sa snažila zastaviť šírenie ochorenia COVID-19. Pandémia v krajine spôsobila viac ako 127-tisíc úmrtí, čo je najvyšší počet v Európe.Reštrikcie sa v súčasnosti postupne uvoľňujú paralelne s pokračovaním masovej vakcinácie, v rámci ktorej aspoň jednu dávku očkovacej látky proti koronavírusu dostala už polovica populácie Británie.