Celoplošné testovanie stojí týždenne milióny eur, strana Spolu žiada súhlas parlamentu

Týždenne vyhodené milióny eur

Jeden pozitívny človek

26.4.2021 - Celoplošné antigénové testovanie by malo byť podmienené súhlasom parlamentu. Navrhuje to mimoparlamentná strana Spolu - občianska demokracia. V tlačovej správe o tom informoval hovorca strany Matej Bučko.Zároveň uviedol, že ak vláda celoplošné antigénové testovanie nezruší, strana Spolu na najbližšej schôdzi parlamentu prostredníctvom svojho člena a poslanca Národnej rady SR (NR SR) Miroslava Kollára predloží návrh, aby bolo celoplošné antigénové testovanie odsúhlasené poslancami NR SR.Kollár, ktorý je aj primátorom mesta Hlohovec, vníma povinné celoplošné antigénové testovanie za „drahý nezmysel, ktorý v súčasnosti nemá pre zvládanie pandémie žiadny význam“. Podotkol, že ako strana nie sú proti testovaniu v ohniskách či vo vybraných profesiách.Avšak odmietajú celoplošné testovanie, ktoré každý týždeň podľa neho stojí milióny eur. Poukázal, že iba v Hlohovci štát dal posledný víkend na jedného pozitívne testovaného viac ako 20-tisíc eur.„V Hlohovci sme v sobotu (24. apríla, pozn. agentúry SITA) antigénovým testovaním našli presne toľko pozitívnych, koľko živých medveďov behá po našom chotári - jedného. Z 2 112 otestovaných,” ozrejmil.Predseda strany Spolu Juraj Hipš upozornil, že s výsledkami celoplošného antigénového testovania sa ďalej nepracuje. „Nepotvrdzujeme pozitivitu cez PCR testy a nikto pozitívnych ľudí ďalej netrasuje. Považujem to za plytvanie kapacitami, ktoré by sme mohli využiť napríklad pri vakcinácii,” zhodnotil. Tiež zdôraznil, že strana nie je proti testovaniu ako takému.