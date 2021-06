Britský premiér Johnson chce dosiahnuť zaočkovanie celého sveta do konca roku 2022

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson využije budúcotýždňový samit organizácie G7 na to, aby svetových lídrov vyzval na záväzok zaočkovať globálnu populáciu do konca roku 2022.Očakáva sa, že dôležitosť celosvetovej vakcinácie zdôrazní, keď sa v piatok v Cornwalle v juhozápadnom Anglicku stretne s lídrami najdôležitejších priemyselných štátov sveta na prvom osobnom samite G7 od vypuknutia pandémie „Svet od nás očakáva, že úspešne zareagujeme na najväčšiu výzvu povojnovej éry, porazíme COVID a povedieme globálne zotavenie," uviedol Johnson vo vyhlásení zverejnenom v nedeľu. „Zaočkovanie sveta do konca budúceho roka by bolo najväčším činom medicínskej histórie," dodal.Britský nedeľník The Sunday Times napísal, že Johnson sa na samite chystá oznámiť, že Veľká Británia v tomto roku daruje očkovacie látky za viac ako 2 miliardy libier a ďalšie v roku 2022.