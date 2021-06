V želiezarniach v Šaci došlo k tragickej nehode, po zrážke vlaku s autobusom prišiel o život muž

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Po zrážke vlakovej súpravy a vnútropodnikovou autobusovou linkou v areáli železiarní v Šaci zomrel 31-ročný muž. Informovala o tom Polícia SR - Košický kraj vo svojom profile na sociálnej sieti.Zrážka sa stala v sobotu vo večerných hodinách. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície začal v súvislosti s uvedenou udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.Polícia priblížila, že vodič autobusu vošiel na nechránené železničné priecestie bez svetelnej signalizácie. To však malo osadenú dopravnú značku „Stoj, daj prednosť v jazde“ a výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové. Autobus prechádzal cez koľaj v čase, kedy k tomuto priecestiu po koľaji prichádzala nákladná vlaková súprava.„Následkom toho došlo k nárazu tlačeného posledného nákladného vagóna vlakovej súpravy do zadnej časti autobusu. Pri zrážke došlo k zraneniu 31-ročného muža, ktorý utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a ľahkému zraneniu 57-ročného muža, ktorý cestoval v autobuse,“ ozrejmila polícia. Dodala, že rušňovodič aj vodič autobusu boli podrobení dychovej skúške. Jej výsledok bol negatívny.