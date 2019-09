Britský premiér Johnson opäť vyzval na konanie parlamentných volieb

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 24. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok opätovne vyzval opozičnú Labouristickú stranu, aby podporila konanie nových volieb. Urobil tak krátko po tom, ako britský Najvyšší súd vyriekol verdikt, že prerušenie činnosti parlamentu bolo nezákonné.povedal Johnson novinárom v New Yorku s odkazom na lídra labouristov.Ten sa domnieva, že Johnson by mal v reakcii na rozhodnutie Najvyššieho súdu "zvážiť zotrvanie vo svojej funkcii", pretože sa previnil "opovrhovaním demokraciou" a "zneužitím moci".Johnson vyhlásil, že nesúhlasí s verdiktom Najvyššieho súdu, mieni ho však bude rešpektovať, informovala agentúra AFP.povedal pre britské televízne stanice počas návštevy New Yorku. Dodal, že sa bude aj naďalej snažiť o dosiahnutie dohody o brexite s Bruselom.Premiérov úrad oznámil, že Johnson po vynesení verdiktu Najvyššieho súdu neodstúpi. V noci na stredu odletí z New Yorku do Londýna, kde by mal parlament opäť v ten deň zasadnúť.