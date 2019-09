Pripravme sa na jeseň správne vybraným oblečením

Keď leto strieda jeseň

Podľa kalendára nám už jeseň zaklopala na dvere, ale pocitové teploty sú ešte celkom príjemné. Chladnejšie sú však rána a večery, keď si obliekame na seba viacero vrstiev, aby nám nebola zima. Chladnejšie počasie patrí k jesennému obdobiu tak, ako padanie listov zo stromov. Jeseň je však ideálnym obdobím na prechádzky či výlety do prírody, ktorá hýri všetkými farbami. Novému ročnému obdobiu prispôsobujeme aj svoje šatníky, letné veci idú do úzadia a o slovo sa hlásia mikiny i bundy. Svoje miesto v šatníku opäť zaujme jesenný kabát – ideálne oblečenie do práce i na sviatočné dni. Príjemne nás zahreje a vďaka nemu vyzeráme štýlovo a elegantne.

Na svoje si prídu i dámske bundy

Nie každá žena preferuje nosenie kabátov, ale skôr jej vyhovuje bunda, ktorá tiež prešla istým prerodom vo svete módy. Už ani dámske bundy nie sú vyslovene športové, ale podobne ako kabáty, sú vhodné na každú príležitosť. Stačí si len správne vybrať. S nástupom jesene na nás útočia dámske prešívané bundy, ktoré sú šité priamo na jesenné obdobie a nájdu svoje využitie práve počas chladnejších rán a večerov.

Ak patríte k milovníčkam dámskych búnd, tak rozhodne nebudete mať núdzu o tento módny kúsok oblečenia. Práve naopak- skôr problém vybrať si tú pravú dámsku bundu pre seba.

Jednoducho božská!

Stále žiadaná, príťažlivá, aktuálna, elegantná, vábivá, štýlová, trendová, populárna a sexy- to všetko v nás evokuje kožená alebo koženková bunda. S koženou či koženkovou bundou máte istotu, že budete priťahovať pohľady. Podvedome budí dojem silnej osobnosti, ktorá sa nebojí výziev.