Britský premiér v pondelok 9. septembra prvýkrát navštívi Írsko

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Dublin 4. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok oznámil, že na budúci týždeň odcestuje do Írska. Tesne predtým vyhlásil, že v rozhovoroch o brexite, ktoré sa zameriavali na írsku hranicu, nastal pokrok. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.povedal Johnson v parlamente.Pôjde o Johnsonovu prvú návštevu Írska od jeho nástupu do úradu premiéra v júli, keď ho prevzal po Theresy Mayovej.Aj írska vláda potvrdila, že britský premiér Johnson navštívi v pondelok 9. septembra Dublin a stretne sa s premiérom Varadkarom.Hovorca írskej vlády povedal, že na programe stretnutia bude brexit, ale rozhovory sa nebudú venovať výlučne írskej poistke. Tá má zaručiť, že po vystúpení Británie z EÚ nevznikne pevná hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou.vysvetlil Varadkarov hovorca.dodal.Stretnutie v Dubline sa uskutoční po tom, čo Johnsona obvinili z ignorovania írskeho premiéra, pretože keď sa stal Johnson šéfom britskej vlády, Varadkara nezahrnul do prvého kola telefonátov so zahraničnými premiérmi, pripomenul britský denník Guardian.