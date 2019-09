Vláda prerokuje viacero sociálnych noviel

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos (Most-Híd), predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (SNS). Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Viacero poslaneckých sociálnych noviel, Národný protikorupčný program či novelu zákona o obchodnom registri majú v stredu prerokovať ministri. Vláda zasadne netradične až popoludní, premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) ešte predtým stihne pracovnú cestu do Bruselu.Kabinet sa bude zaoberať niekoľkými poslaneckými novelami, ktoré majú priniesť zmeny v sociálnej oblasti a v parlamente sú v súčasnosti v druhom čítaní. Novelou zákona o rodičovskom príspevku sa má zvýšiť táto dávka na dve úrovne. Na vyšší rodičovský príspevok majú mať nárok tí rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali. Im by mal rodičovský príspevok vzrásť na 370 eur. Ostatným rodičom, ktorí pracovali len krátkodobo alebo dočasne a nepoberali materské, by mal stúpnuť na 270 eur.Novelou zákona o sociálnej práci majú sociálni pracovníci získať viac času na špecializované dovzdelávanie. Legislatíva stanovuje, že každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie. Ak si túto povinnosť nesplní, nemôže naďalej vykonávať túto činnosť. Po novom sa má predĺžiť obdobie na splnenie tejto podmienky o dva roky.Ďalšou pripravovanou zmenou je, že výnimka z nelegálneho zamestnávania sa má po novom rozšíriť aj na spoločnosti s ručením obmedzeným. Musia sa však splniť určité podmienky. Vláda sa bude zaoberať aj koaličnou novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá má definovať podmienky výchovy na určenie dôchodkového veku v súvislosti s jeho ústavným zastropovaním na 64 rokov.Efektívnejší boj proti korupcii na Slovensku sa nezaobíde bez uplatňovania prísnejších sankcií, postihujúcich výnosy z trestnej činnosti. Vyplýva to z návrhu Národného protikorupčného programu (NPKP), o ktorom má v stredu tiež rokovať kabinet.Materiál, ktorý predložil Úrad vlády SR, formuluje 14 cieľov a súvisiacich opatrení, ktorých cieľom je zmenšiť priestor a príležitosti pre korupciu vo verejnom sektore, účinne postihovať jej páchateľov a zvýšiť dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci. V rámci navrhovaných opatrení sa napríklad spomína zavedenie komplexného finančného vyšetrovania majetkových pomerov podozrivých osôb, posilnenie vymožiteľnosti zákona v oblasti preukazovania a možnej konfiškácie majetku či predloženie zákona o lobingu.Lehoty na vybavenie návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra sa majú upraviť. Registrovým súdom sa tiež má poskytnúť primeraná lehota na vybavenie tohto návrhu. Ráta s tým novela zákona o obchodnom registri, zaradená tiež do programu vlády.