Britský premiér vyzval Turecko, aby ukončilo vojenskú operáciu v Sýrii

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 13. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vo včerajšom telefonickom rozhovore s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom vyjadril "vážne znepokojenie" v súvislosti so situáciou v severnej Sýrii a Turecko vyzval, aby ukončilo vojenskú operáciu v tejto oblasti. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.Hovorca Downing Street povedal:Johnson v telefonáte s Erdoganom podľa hovorcu zdôraznil, že Turecko je dôležitým partnerom Británie, ako aj NATO. Ocenil aj poprednú úlohu Turecka v boji proti Daíšu a veľkorysé správanie voči utečencom zo Sýrie, ktorí do Turecka ušli pred občianskou vojnou.povedal hovorca a dodal, že Johnson tureckého prezidenta vyzval, aby operáciu ukončil a nadviazal dialóg. Britský premiér Erdoganovi povedal, že britskí, tak ako aj medzinárodní partneri sú pripravení podporiť rokovania o ukončení bojov.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily, dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom z organizácie Islamský štát, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.Turecká operácia vyvolala rozsiahlu medzinárodnú kritiku a varovania Spojených štátov a Európskej únie pred možnými sankciami.