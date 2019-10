Francúzsko pozastavilo vývoz zbraní Turecku pre ofenzívu v Sýrii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 13. októbra (TASR) - Francúzsko včera pozastavilo všetok plánovaný vývoz "vojnových materiálov" do Turecka, ktoré by sa mohli použiť pri ofenzíve Ankary v Sýrii. V spoločnom vyhlásení o tom informovali turecké ministerstvá zahraničných vecí a obrany.Výbor Európskej únie pre zahraničné veci rozhodne o spoločnom koordinovanom európskom prístupe v tejto záležitosti na svojom zasadnutí v pondelok, píše sa ďalej vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AFP.Zastavenie predaja zbraní do Turecka, ktoré by mohli byť použité v operáciách proti kurdským milíciám na severe Sýrie, už oznámili aj Fínsko, Nemecko, Nórsko a Holandsko.Turecká operácia vyvolala rozsiahlu medzinárodnú kritiku a varovania Spojených štátov a Európskej únie pred možnými sankciami.Invázia Turecka do severovýchodnej Sýrie, kde operujú Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF), dlhoročný spojenec Spojených štátov v boji proti teroristom z organizácie Islamský štát, sa začala v stredu. Ankara ju spustila po tom, ako sa z tejto oblasti stiahli americkí vojaci.