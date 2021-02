Britský princ Harry s manželkou čakajú druhé dieťa, dátum pôrodu držia v tajnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Britský princ Harry a jeho manželka Meghan čakajú druhé dieťa. Oznámil to ich hovorca s tým, že pár je mimoriadne šťastný, že môže privítať druhého potomka. Kedy by sa dieťatko malo narodiť neuviedol, na fotografii manželov, ktorá sprevádza radostný oznam, však už má vojvodkyňa zo Sussexu značne viditeľné tehotenské bruško. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Správa o tehotenstve prišla po tom ako vojvodkyňa v novembri prezradila, že v júli potratila. Hovorca Buckinghamského paláca uviedol, že kráľovná Alžbeta II., jej manžel vojvoda z Edinburghu a princ Charles so zvyškom kráľovskej rodiny sú zo správy o tehotenstve potešení a prajú im všetko dobré.Dieťatko bude ôsme v línii na britský kráľovský trón a desiate alebo jedenáste pravnúča kráľovnej a princa Filipa, čo závisí od toho, či sa narodí skôr ako očakávané bábätko Zary Tindall, dcéry princeznej Anny. Kráľovská rodina sa pritom len minulý týždeň rozrástla o ďalšieho člena, keď sa kráľovninej vnučke princeznej Eugenie narodil syn.Princ Harry a Meghan sa zosobášili v máji 2018. Ich prvorodený syn Archie sa narodil na druhý rok. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu začiatkom minulého roka oznámili, že odstupujú z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny a od 31. marca tak prestali plniť povinnosti v mene kráľovnej Alžbety II.. V súčasnosti žijú v Kalifornii.