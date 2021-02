Koaličný poslanec Linhart nepodporí predĺženie núdzového stavu, má plné zuby zle zvládnutej komunikácie a hádok

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.2.2021 (Webnoviny.sk) - Koaličný poslanec Národnej rady SR Sme rodina ) nebude hlasovať za „nezmyselné“ predĺženie núdzového stavu . Napísal to na svojom profile na sociálnej sieti s tým, že je tiež za otvorenie maloobchodu a za okamžité stopercentné finančné odškodnenie živnostníkov.Ako ďalej uviedol, má „plné zuby“ zle zvládnutej komunikácie s občanmi, hádok a „nekonečnej opozičnej politiky poniektorých kolegov, ktorým nejde o ľudí, ale iba o vlastné preferencie na úkor zdravia a bezpečnosti obyvateľstva“.„My zákonodarci sme tu na to, aby sme usmerňovali a kontrolovali vládu a nebudem skákať podľa chaotických a narýchlo prijímaných opatrení, ktoré už viac nepodporím, pokiaľ nebude vypočutý hlas poslancov,“ pokračoval Linhart. Upozornil aj na to, že v supermarkete je možné kúpiť si kvetiny, no miestna kvetinárka - živnostníčka musí mať zatvorené.„Trápime tu ľudí nekonečným povinným celoplošným testovaním , no potom nemáme prehľad, či sa pozitívne testovaní nachádzajú v karanténe,“ podotkol Linhart. Doplnil tiež, že Slovensko nemá funkčné aplikácie na pozorovanie ľudí prichádzajúcich zo zahraničia, či na prehľad o pozitívne testovaných.