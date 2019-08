Britský rozpočtový prebytok v júli zaostal za očakávaniami

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. augusta (TASR) - Británia zaznamenala minulý mesiac výrazný medziročný pokles rozpočtového prebytku, pričom najnovšie údaje zároveň zaostali za očakávaniami. Dôvodom sú najmä rastúce vládne výdavky. Uviedol to v stredu britský štatistický úrad ONS. Podľa analytikov sa dá očakávať, že tlak na rozpočet bude ďalej rásť, keďže britský premiér Boris Johnson prisľúbil pred brexitom ďalšie zvyšovanie výdavkov.Rozpočtový prebytok dosiahol v júli 1,32 miliardy libier (1,44 miliardy eur), zatiaľ čo v júli minulého roka to bolo 3,56 miliardy libier. Výsledok je horší aj v porovnaní s odhadmi analytikov oslovených agentúrou Reuters. Tí počítali s prebytkom rozpočtu na úrovni 2,7 miliardy libier.Za slabším prebytkom sú vyššie výdavky vlády. Tie sa v porovnaní s júlom minulého roka zvýšili o 2,6 miliardy libier (4,2 %).Za prvé štyri mesiace súčasného fiškálneho roka (začal sa v apríli) zaznamenala Británia rozpočtový schodok, a to na úrovni 16 miliárd libier. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho fiškálneho roka to znamená rast o 6 miliárd libier.(1 EUR = 0,91623 GBP)