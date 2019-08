VLÁDA SCHVÁLILA OBČIANSKE PREUKAZY PRE DETI DO 15 ROKOV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. augusta (TASR) - Do konca roka 2021 by mali mať všetky deti do 15 rokov občiansky preukaz bez fotografie. Vláda schválila návrh ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) na svojom stredajšom rokovaní. Dôvodom je elektronizácia zdravotníctva.