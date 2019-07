Britský spevák Liam Adams má nový soundtrack k filmu Kto je ďalší?

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 29. júla (TASR) - Internet je nové náboženstvo, hovorí režisér filmu Kto je ďalší? Nový slovenský film chce rozšíriť skupinu ľudí, ktorí poznajú riziká, vymieňajú si skúsenosti či aspoň otvorene komunikujú o nebezpečenstvách internetu.hovorí Miro Drobný, režisér nového filmu, ktorý rieši témy ubližovania, nenávisti, obťažovania či online narcizmu.Novodobé celebrity si zarábajú tým, že nakrúcajú alebo fotografujú niečo mimoriadne, aby získali čo najviac divákov. Neraz pre viac "lajkov" riskujú aj vlastné životy. Vo filme hrajú známi ruskí "rooftopperi" Vadim Makhorov, Vitalij Raskalov a extrémna modelka Angela Nikolau, ktorí lezú po vysokých budovách sveta s cieľom získať čo najatraktívnejší záber." vyznáva sa Angela Nikolau, ktorá zbiera "selfíčka" z najnebezpečnejších, ale aj najkrajších miest na svete.Vo filme lezú na vežu atómovej elektrárne. Podpísali notársku zápisnicu, že štáb nenesie zodpovednosť za ich ujmu na zdraví.smeje sa Angela. Drobný nakrútil triler pre mladých a o mladých, sú v ňom až príliš krásne zábery krajiny z výšky. Divák môže dostať strach, že to niekto bude chcieť vyskúšať.Štyri soundtracky snímky vytvorili Demi Lovato, ktorá prepožičala skladbu Skyscraper, Celeste Buckingham naspievala pesničku Voiceless, raperka Aless skladbu Tisíc dôvodov. Teraz má premiéru skladba britského speváka Liama Adamsa s názvom Don't let me fall. "dodal Adams. Soundtrack je dostupný na https://www.youtube.com/watch?v=HKuRurMBtqE.Premiéra filmu Kto je ďalší? je naplánovaná na 22. augusta.