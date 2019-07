Medzinárodný hudobný festival Petra Dvorského bude na českých zámkoch

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júla (TASR) – Na Medzinárodnom hudobnom festivale Petra Dvorského si zahrá slovenská skupina The Backwards s Moravskou filharmóniou Olomouc v programe Beatles Symphonic. V záhrade českého zámku Jaroměřice nad Rokytnou tak dvojnásobný víťaz svetového Beatlefestu 10. augusta bigbítovú klasiku začlení do festivalového programu.Okrem uvedeného zámku sa 21. ročník festivalu uskutoční od 3. do 17. augusta i na zámkoch Valeč a Dukovany, tiež v Bazilike Třebíč a pivovare v Dalešiciach. Podujatie je súčasťou projektu Hudobný odkaz Vysočiny a koná sa s prispením Štátneho fondu kultúry ČR.Na otváracom galakoncerte sa predstavia dve sopranistky, Emilia Diakopoulou (Grécko) a Sara Cortolezzis (Taliansko), ktoré prijali pozvanie umeleckého riaditeľa festivalu Petra Dvorského. V sprievode Moravskej filharmónie Olomouc s dirigentom Petrom Vronským zaspievajú talianske a francúzske melódie i od skladateľa Franza Lehára.Festival má pestré hudobné podoby a okrem iných operných interpretov sa so symfonickým orchestrom predstaví popová speváčka Ewa Farna. Francúzske šansóny zaspieva herečka Chantal Poullain s džezovým triom Štěpána Markoviča. V programe Piesne trochu inak vlastnú tvorbu zaspieva pesničkár Karel Plíhal s podporou gitaristu Petra Fialu. Tradičný folklór južných a západných Čiech predstaví Mladá dudácka muzika Strakonice.Podľa Lenky Šimečkovej z organizátorskej agentúry Arskoncert sa na festivale prvýkrát objaví balet. Bude to na záverečnom koncerte s názvom Veľký romantik. Ten je pod patronátom Nadácie Jeleny Obrazcovovej, ktorá odporučila dvoch talentovaných ruských umelcov: sopranistku Olgu Tolkmit a barytonistu Alexeja Isajeva. Zaspievajú výber z opier Piotra Iľjiča Čajkovského Eugen Onegin a Piková dáma. V druhej časti koncertu baletný súbor Národného divadla Brno vedený Slovákom Máriom Radačovským zatancuje časti z baletov Luskáčik, Spiaca krásavica a Labutie jazero.