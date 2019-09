Londýn Foto: Best Hotel Properties Foto: Best Hotel Properties

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 3. septembra (TASR) - Britský stavebný sektor zaznamenal aj v auguste pokles aktivity, už štvrtý mesiac po sebe. A nové zákazky sa znížili najstrmšie za desať rokov, zhruba na úroveň počas finančnej krízy. Nálada v tomto odvetví sa tak tiež prepadla a je najnižšia za viac ako jednu dekádu. Ukázali to v utorok výsledky prieskumu spoločnosti IHS Markit. Dôvodom je kríza okolo brexitu, ktorá znepokojuje potenciálnych zákazníkov.Konkrétne, index manažérov z britského stavebného sektora v auguste klesol na 45 bodov zo 45,3 bodu v júli. Ekonómovia pritom očakávali, že stúpne na 45,9 bodu. Hodnota indexu nižšia ako 50 bodov signalizuje pokles aktivity v danom odvetví.Podľa Markit prieskum vyvolá ďalšie otázky, týkajúce sa schopnosti Británie zotaviť sa z poklesu ekonomiky v 2. štvrťroku. Motorom jej rastu v 1. kvartáli bolo totiž vytváranie skladových zásob pred pôvodným marcovým termínom brexitu. Ak sa výkon ostrovnej ekonomiky zníži aj v aktuálnom 3. štvrťroku, bude to znamenať recesiu.Z údajov Markit ďalej vyplýva, že aj čiastkový index nových objednávok v auguste klesol, a to na najnižšiu úroveň od marca 2009, keď sa Británia zmietala v ostatnej recesii.uviedol ekonóm IHS Markit Tim Moore. Stavebníctvo ako celok sa podieľa približne 6 % na výkone ekonomiky. Úroveň jeho aktivity je v súčasnosti najnižšia od decembra 2008.Spoločnosť IHS Markit v tejto súvislosti uviedla, že pochybnosti spojené s brexitom zasiahli najtvrdšie sektor komerčnej výstavby.