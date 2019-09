Vývoz pšenice z EÚ počas leta narástol, hlavným vývozcom bolo Rumunsko

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brusel 3. septembra (TASR) - Vývoz pšenice z Európskej únie (EÚ) rástol aj počas posledného augustového týždňa. Celková hodnota vývozov obilia za obdobie od 1. júla do 2. septembra dosiahla úroveň 3,9 milióna ton, čo je o 20 percent viac ako v rovnakom období minulého roka. Uviedla to Európska komisia (EK) vo svojich podkladoch.Podľa informácií, ktoré zverejnilo v pondelok (2. 9.) stredisko EÚ pre monitorovanie trhu s plodinami, EÚ v týždni končiacom sa 1. septembrom vyviezla 397.455 ton pšenice v porovnaní s 360.959 tonami v predchádzajúcom týždni.Najdôležitejším vývozcom pšenice spomedzi krajín Únie bolo počas tohto leta Rumunsko, ktoré medzi 1. júlom a 2. septembrom zabezpečilo vývozy 1,4 milióna ton pšenice.Francúzsko, najväčšia poľnohospodárska veľmoc v EÚ a krajina, ktorá by mala zaistiť 41 % celkových vývoz pšenice EÚ v rokoch 2019 -2020, v súčasnej sezóne, ktorá sa začala 1. júla, zaostalo za Rumunskom. Podľa údajov EK celkový vývoz pšenice z Francúzska v sledovanom období dosiahol 765.260 ton.Podľa údajov eurokomisie hlavným odberateľom pšenice z EÚ je Saudská Arábia (507.921 ton v období od 1. júla do 2. septembra) a potom Alžírsko (451.161 ton), ktoré je tradičnepšenice z krajín EÚ.Podľa predpovedí Európskej komisie by vývoz pšenice z Únie mal v sezóne 2019/20 dosiahnuť 26,6 milióna ton, čo predstavuje nárast o 18 % v porovnaní s 22,4 milióna ton v sezóne 2018/19. EÚ zároveň znížila svoje odhady produkcie pšenice na hektár - v dôsledku nepriazne počasia v niektorých členských krajinách. Podľa predpovedí EK sa očakáva, že produkcia pšenice v EÚ dosiahne v rokoch 2019 - 2020 okolo 143 miliónov ton, čo je o 10,4 % viac ako v predchádzajúcej sezóne 2018 - 2019.(spravodajca TASR Jaromír Novak)