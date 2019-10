Britský zdroj: Ak EÚ neurobí kompromis, nastane brexit bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. októbra (TASR) - Ak Európska únia neurobí kompromis a v krátkom čase neuzavrie dohodu o tzv. brexite, potom Británia odíde bez dohody. V utorok to pre tlačovú agentúru Reuetrs povedal vysokopostavený zdroj z Downing Street, londýnskeho sídla britského premiéra.povedal zdroj.dodal.Britský premiér Boris Johnson už v nedeľu varoval v telefonáte francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že neposunie termín brexitu, ktorý je stanovený na 31. októbra, a zdôraznil, že jeho nedávne návrhy predložené Bruselu sú poslednou šancou na dosiahnutie dohody.Johnson Macronovi v telefonickom rozhovore povedal,Johnson údajne nebude žiadať o ďalšie posunutie termínu brexitu aj napriek tomu, že to od neho vyžaduje zákon, ktorý britský parlament schválil minulý mesiac.Zákon Johnsona zaväzuje predložiť parlamentu na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať poslancov hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020.Tento zákon, ale ak sa lídri EÚ spoliehali na to, že zabráni brexitu bez dohody, tak by to bolopovedal už v nedeľu zdroj z prostredia Downing Street.