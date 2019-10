Máte nápad na zlepšenie života vo vašom susedstve? Tesco rozdáva 170-tisíc eur na komunitné projekty Foto: TESCO SR Foto: TESCO SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (OTS) - V lesoparkovom areáli nemocnice Philippa Pinela v Pezinku pribudla v septembri tohto roka vonkajšia posilňovňa nielen pre pacientov, ale zadarmo aj pre verejnosť. Medzi nainštalovanými fitness prístrojmi na posilňovanie celého tela nechýba ani veslársky a ekliptický trenažér, surfboard, stepper či stacionárny bicykel. ,,O blahodarnom vplyve pravidelnej športovej aktivity na duševné zdravie sa tak bude môcť prísť presvedčiť úplne každý, kto pôjde okolo, nielen pacienti. Som veľmi rada, že od prvého okamihu prístroje všetci využívajú,“ hovorí Zuzana Šipošová, autorka projektu Fitpark v Pinelke pre všetkých.Zuzanin projekt je jedným z takmer 1 000 nápadov na zlepšenie života v komunitách, ktorý za štyri roky vznikol vďaka podpore grantového programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame . Reťazec pravidelne dvakrát ročne podporuje 231 komunitných projektov sumou 170-tisíc eur.Aktuálne sa môžu autori projektov z radov neziskových organizácií, škôl, centier voľného času, občianskych združení či iných verejnoprospešných organizácií prihlásiť do siedmej edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Svoje projekty môžu prihlásiť onlinena stránke www.pomahame.tesco.sk ,,“ uviedla, manažérka CSR v Tescu na Slovensku.O grant na zlepšenie svojho regiónu mali v poslednej edícii grantového programu najväčší záujem organizácie z Bratislavy, Košíc a zo Žiliny.Za šesť edícií grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame darovala spoločnosť Tesco verejnoprospešným organizáciám viac ako 800-tisíc eur na realizáciu takmer 1000 komunitných projektov. Vďaka podpore Tesca môžu miestne organizácie skrášľovať ich okolie, pomáhať zlepšovať životy ľudí či podporovať deti a mládež vo voľnočasových aktivitách v komunitách po celom Slovensku. O rozdelení grantov medzi jednotlivé projekty v siedmej edícii rozhodnú zákazníci hlasovaním od 20. januára 2020 v predajniach Tesco prostredníctvom žetónov, ktoré dostanú za každý nákup. Projekty na prvom mieste získajú 1 300 eur, na druhom mieste 600 eur a na treťom mieste 300 eur. V poslednej edícii grantového programu sa do hlasovania zapojilo rekordných 40 percent zákazníkov Tesca.Zákazníci najčastejšie hlasujú za projekty zamerané na. Pravidlá programu a ďalšie informácie o súčasných i predošlých edíciách nájdete na https://tesco.sk/pomahame/