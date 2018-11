Brnianska kapela Progres 2 vydáva album Tulák po hvězdách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) – V novembri toho roka oslávi skupina Progres 2 päťdesiat rokov od založenia formácie The Progress Organization, priameho predchodcu súčasných Progres 2. Zároveň to bude štyridsať rokov od premiéry prvej československej audiovizuálnej rockovej opery Dialog s vesmírem z roku 1978. Progres 2 prichádzajú s novým albumom Tulák po hvězdách. TASR informoval PR manažér Přemysl Štepánek.Novinka ponúka sedemnásť skladieb, sú nimi Výš, Rudá zloba, Můra, Bezpráví, V lisu, Cesta ven, Malá smrt, Poznám tě, Moře, Paní Óm, Tvůj kód, Vracím se k Tobě, Arunga, Igar, Selpa, Planý žvást a na záver Blues. Texty na motívy románu Jacka Londona Tulák po hvězdách z roku 1915 napísal M. Kudlička. Pri vydaní na dvoch LP bude na štvrtej strane špeciálny archívny bonus. Pieseň Klíč k poznání z roku 1969 a tri piesne z koncertu v Šlapaniciach z roku 1970. Obal už tradične pre Progres vytvoril Václav Houf.Album nahrávali v zostave Roman Dragoun (spev, klávesy), Zdeněk Kluka (spev, bicie, klávesy, flauta), Miloš Morávek (gitara, gitarový syntezátor), Pavel Pelc (basgitara, spev) a Pavel Váně (spev, elektrická a akustická gitara, klávesy).Skupina Progres Organization vznikla v roku 1968, s dvomi prestávkami je na scéne do dnešných dní. Od roku 1977 vystupuje pod názvom Progres 2. Jej spoluzakladateľom je bubeník Zdeněk Klika, ktorý je v skupine od jej začiatku. Na svojom konte majú deväť vydaných albumov, sú nimi Barnodaj (1971), Mauglí (1978), Dialog s vesmírem (1980), Třetí kniha džunglí (1982), anglická verzia The Third Book of Jungle (1983), Mozek (1984), Změna (1988), Otrava krve (1990) a nový album Tulák po hvězdách. V roku 2016 si poslucháči Rádia Beat vybrali skupinu Progres 2 do Beatovej siene slávy.