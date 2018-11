HO99O9, PRAŽSKÝ VÝBĚR, JANA KIRSCHNER KOMORNE A ĎALŠÍ UŽ TÚTO SOBOTU NA KONCERTE PRE VŠÍMAVÝCH

Z domácich hviezd vystúpia Jana Kirschner so sláčikovým kvartetom, Noisecut, Vec & Škrupo s kapelou či jeden z „klubových“ objavov Pohody 2017 Tittingur. Koncert bude tentokrát pod jednou strechou s partnerským Večerom bielych vrán. Jeho súčasťou bude odovzdávanie ocenení za občiansku statočnosť i hudobné vystúpenia.

line up Malá sála Veľká sála 17.11 – 18.30 Biela vrana 19.00 – 19.45 Jana Kirschner komorne 19.50 – 20.35 Dybbuk 20.40 – 21.25 Vec & Škrupo s kapelou 21.30 – 22.15 Shortparis 22.20 – 23.20 Pražský výběr 23.30 – 00.15 Noisecut 00.20 – 01.20 Ho99o9 01.30 – 02.30 Tittingur

Pražský výber

Pražský výber začal ako jazz-roková odnož Pražského Big Bandu v druhej polovici sedemdesiatych rokov. Začiatkom osemdesiatych rokov pod vplyvom mladých západných kapiel presedlali na new wave. Juraj Herz s nimi natočil film Straka v hrsti, v ktorom sa ako komparzisti objavili aj viaceré osobnosti Charty 77. Film i najpopulárnejšia česká rocková kapela tej doby sa okamžite dostali do trezoru a nemilosti režimu až im v rokoch 1983 - 86 úrady úplne zakázali činnosť. Po revolúcii sa stal líder kapely Michael Kocáb poslancom a predsedom parlamentnej komisie pre dohľad nad odsunom sovietskych vojsk z územia bývalého Československa. V novodobej histórii sú najväčšími počinmi kapely napríklad koncert so symfonikmi v O2 aréne a otvorenie pražského koncertu pre Rolling Stones v júli tohto roka.

Ho99o9

Ho99o9 patrí medzi kapely, ktoré pred Pohodou 2016 poznalo len zopár ľudí, no ich strhujúci koncert sa okamžite zaradil medzi vrcholy nášho festivalu. TheOGM a Eaddy zjavne zanechávajú podobný dojem všade, kde prídu. Keď sa v auguste 2015 predstavili na newyorskom Afropunk Festivale, Rolling Stone ich zaradil do výberu 10 nových umelcov, o ktorých by ste mali vedieť. Ich koncert označil za 30 minútovú vysoko-oktánovú show. Podľa Guardianu prinášajú hip-hop pre ľudí, ktorí zvyčajne neholdujú tomuto žánru. Prejavom oslovia skôr publikum počúvajúce hard-rock, punk, metal, thrash a iné tvrdšie žánre.

Jana Kirschner komorne

Jana Kirschner komorne ponúka prierez tvorby našej najúspešnejšej speváčky za dve desaťročia v nádherných sláčikových aranžmánoch Spectrum Quartett, pod vedením Jána Kružliaka. Patrik Marflák z Hudba.sk v recenzii na koncert tejto zostavy napísal: „Cieľom nie je priniesť fanúšikom hudbu a spev „ako z cédéčka“, ale dať im autentické a neopakovateľné zážitky.“ Tieto slová potvrdila Jana Kirschner aj na tohtoročnej Pohode a sme si istí, že rovnako fantastické vystúpenie čaká aj návštevníkov Koncertu pre všímavých.

Shortparis

Originálnu petrohradskú zostavu Shortparis je ťažko vymedziť žánrom. Ich hudba je na pomedzí dark electro, post-punku či noisu, v živej verzii navyše popretkávaná performatívno-divadelnými prejavmi. DJ-ka BBC 6 Mary Anne Hobbs po nich hrala na Mente, pričom uviedla, že set Shortparis ju totálne uniesol. John Doran z The Quietus hovorí, že sú tou kapelou, o ktorej stále snívate, že ju raz stretnete, no stáva sa to len veľmi zriedka. Vo výpočte superlatívov hovorí, že sú ambiciózni, bombastickí, neuveriteľne okázalí, vzrušujúci... Ospevovali ich už aj novinári z Gigwise či Louderthanwar a veríme, že už čoskoro zapôsobia aj na tých slovenských.

Vec & Škrupo s kapelou

V Refinery Gallery zahrá aj jedna z najvýraznejších postáv slovenského hip-hopu Vec spolu so Škrupom a s kapelou v zostave Filip Hittrich, Ľuboš Ambrózai, Andrej Hruška a Roland Kánik. V roku 2016 vydal Vec EP Domáce potreby, za ktoré získal ocenenie Radio_Head Awards v kategórii Hip-hop / Rap / R’n’B. Ľudí si získal tým, že v jeho hudbe i textoch nedominuje ego, ale myšlienka a názor – a to všetko s dávkou nadhľadu. Skvelou hudbou baví už dve dekády, no okrem zábavy reaguje aj na vážnejšie témy v spoločnosti. V roku 2016 napríklad vystúpil na koncerte Výzva k ľudskosti, v marci zahral na Koncerte pre Jána a Martinu a nedávno bol v utečeneckom tábore v Južnom Sudáne, kde ľuďom pomáha humanitárna organizácia Magna.

Nosiecut

Kapela Noisecut ovládla prvé ročníky Radio Head_Awards. Po rozlúčkovom koncerte v roku 2012 považovali členovia kapely Noisecut existenciu svojej kapely za uzavretú a nad možným návratom nikto nerozmýšľal. To sa zmenilo, keď ich Rádio_FM oslovilo, aby zahrali na jubilejnom desiatom ročníku udeľovania cien RHA. Reakcia bola okamžitá – prečo nie, ak by spievala Nora Ibsenová. Keďže Nora súhlasila, vystúpenie na udeľovaní cien sa stalo skutočnosťou. Následne kapela v zostave Losos, Japonec a M posilnení o speváčku Noru Ibsenovú (Fallgrapp), klávesistu Jakuba Tvrdíka (Billy Barman) a bubeníka a perkusionistu Romana Lauka (Bad Karma Boy) vystúpili na Pohode 2018 a už o pár dní zahrajú aj na Koncerte pre všímavých.

Dybbuk

V osemdesiatych rokoch, keď boli dievčenské kapely výnimkou, patril Dybbuk k najvýraznejším zjavom českej alternatívnej scény. Vznikli ako výlučne ženská skupina v roku 1981 pod názvom Plyn. Následne sa ocitli na čiernej listine štátnych inštitúcií, a tak sa premenovali na Dybbuk. „Sú jednou z mojich najobľúbenejších kapiel. Výnimočné texty, výnimočná hudba i aranže, výnimočné hlasy a spevy. Ak by ich jediný album Ale čert to vem vydali teraz, Pitchfork by im dal jedenásť bodov a Slaves by ich brali na turné.“ povedal pred tohtoročnou Pohodou o Dybbuku Michal Kaščák.

Tittingur

Tittingur sú Dominik Suchý a Matúš Mordavský: ťažkotonážne duo usadené medzi Bratislavou a Kodaňou, medzi technom a elektronikou. Sami svoju hudbu označujú pojmom maximal techno, ako zvukový protipól k minimalu. Lynchovskou atmosférou, zaprášeným a miestami pichľavým zvukom nemajú ďaleko k tvorbe ľudí ako Ben Frost, Tim Hecker, The Body či Container.

Príďte osobne spoznať nové Biele vrany

Súčasťou Koncertu pre všímavých bude aj jedenásty ročník odovzdávania ocenenia Biela vrana, ktorý je tiež jedinečným ohliadnutím za udalosťami tohto roka. Biela vrana sa udeľuje ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť pravdu a spravodlivosť, konkrétnym činom preukázali občiansku odvahu, potlačili osobné záujmy v mene verejného prínosu, hodnôt či princípov. Okrem hlavného večerného koncertu zahrá Jana Kirschner so sláčikovým kvartetom aj počas slávnostného odovzdávania cien. Večer budú moderovať Martin Staňo z Rádia_FM a herec divadla Astorka Juraj Kemka.