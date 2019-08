Brnianski lekári priviedli na svet dieťa ženy s mozgovou smrťou

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 27. augusta (TASR) - Lekárom vo Fakultnej nemocnici Brno sa podarilo udržať rekordne dlho životné funkcie ženy s mozgovou smrťou, vďaka čomu mohli v polovici augusta priviesť na svet cisárskym rezom jej dieťa. Dievčatko vážilo 2,1 kilogramu a od pondelka je so svojím otcom, informovala v utorok česká spravodajská televízia ČT24.Tehotná 27-ročná Eva bola ešte len v 16. týždni tehotenstva, keď mala mozgovú príhodu. Praskla jej cievna malformácia, ktorá spôsobila krvácanie do mozgu nasledované mozgovou smrťou. Lekári udržiavali jej životné funkcie takmer ďalšie tri mesiace, kým nebolo dieťa schopné po pôrode prežiť. Následne v polovici augusta vykonali cisársky rez.povedal prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Brno Pavel Ventruba.uviedol hovorca FN Brno Pavel Žára.Bližšie podrobnosti však hovorca nechcel oznámiť s tým, že nemocnica chystá neskôr tlačovú konferenciu. Podľa jeho slov nemá prípad vo svete obdobu a možno predpokladať aj záujem zahraničných médií. O prípade už v utorok informovala aj americká agentúra AP, ktorej správu prebrali viaceré zahraničné médiá.Česká televízia uvádza, že podobných prípadov sa na svete vyskytlo približne desať a pri väčšine sa podarilo deti zachrániť, no matky zomreli. Prvý takýto prípad pochádza z 80. rokov a stal sa v USA. Mozgová smrť vtedy nastala u ženy so zápalom mozgu. Lekári ju udržiavali pri živote ešte šesť týždňov a potom priviedli na svet jej zdravé dieťa. Existujú však aj prípady, keď lekári priviedli na svet dieťa žien v kóme a ženy potom prežili.Aj v samotnej v brnianskej fakultnej nemocnici sa už v januári 2016 podaril pôrod ženy v kóme. Lekári vtedy cisárskym rezom priviedli na svet chlapčeka. Žena upadla do bezvedomia štyri mesiace pred pôrodom pri dopravnej nehode. Jej syn prišiel na svet v 31. týždni tehotenstva, pričom vážil 1,9 kilogramu. Zdravotný stav ženy sa po pôrode začal zlepšovať a nakoniec sa zotavila.