Opozícia a časť konzervatívcov chce zabojovať proti brexitu bez dohody

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 27. augusta (TASR) - Nadstranícka koalícia poslancov Dolnej snemovne britského parlamentu nesúhlasiacich s odchodom Británie z EÚ bez dohody sa v utorok v Londýne dohodla, že pripraví návrh zákona, ktorým by premiéra Borisa Johnsona prinútili požiadať Úniu o odklad brexitu naplánovaného na 31. októbra. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.V spoločnom vyhlásení účastníkov utorňajšieho stretnutia sa uvádza, že strany saTraja účastníci stretnutia pre Sky News potvrdili, že taktika použitá v apríli by mala dostať prednosť pred plánom lídra opozičnej Labouristickej strany Jeremyho Corbyna, ktorý by chcel Johnsona odstrániť prostredníctvom hlasovania o nedôvere.Líderka Liberálnodemokratickej strany Jo Swinsonová po stretnutí, ktoré sa konalo v londýnskom sídle anglikánskej cirkvi Church House, pre Sky News potvrdila, že všetci jeho účastníci sa jednomyseľne zhodli na "legislatívnom" prístupe k riešeniu problému brexitu.Šéfka Nezávislej skupiny za zmenu Anna Soubryová na Twitteri uviedla: "Podobné stanovisko zaujala v tlačovom vyhlásení aj Waleská strana (Plaid Cymru), podľa ktorej sa účastníci stretnutia dohodli, žeLíder labouristov Jeremy Corbyn, ktorý sa pred časom pokúšal získať dôveru opozičných poslancov i zákonodarcov vládnucich konzervatívcov, ktorí nesúhlasia s brexitom bez dohody, aby vyslovili nedôveru Johnsonovi a jeho zvolili za "dočasného premiéra", sa v súčasnosti prikláňa k názoru, že je potrebné zabrániť odchodu Británie z EÚ bez dohody prostredníctvom zákona.Corbyn ako dočasný premiér mal pôvodne v pláne požiadať Brusel o ďalší odklad brexitu a vypísať predčasné voľby, čo sa však nestretlo s porozumením kľúčových osobností z radov rebelujúcich konzervatívcov ako aj liberálnych demokratov. Tí nesúhlasia s Johnsonovým prístupom k brexitu, podľa ktorého Británia Úniu opustí 31. októbra, a to s dohodou alebo bez nej.Za odchod krajiny z EÚ hlasovalo v referende pred troma rokmi 52 percent Britov. Podľa posledných plánov by mal brexit nastať 31. októbra 2019. Naďalej sa však rokuje o tom, či Británia opustí Úniu s dohodou alebo bez nej.