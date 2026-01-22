|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 22.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Zora
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. januára 2026
Bročka označil ministerstvo športu za najzbytočnejšie, kritizuje nové pravidlo v dotačnej schéme
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kritika Primátor Trnavy Športový areál
Ministerstvo cestovného ruchu a športu označil primátor Trnavy Peter ...
Zdieľať
22.1.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo cestovného ruchu a športu označil primátor Trnavy Peter Bročka za najzbytočnejšie ministerstvo na Slovensku. Reagoval tak na nové pravidlo v dotačnej schéme Fondu na podporu športu, ktoré znemožnilo samosprávam uchádzať sa o dotáciu na športoviská, ak v posledných piatich rokoch dvakrát dotáciu z tohto zdroja získali.
„Namiesto podpory najlepších sme zaviedli tresty pre aktívnych, ktorí sú dlhodobo ochotní makať,“ poznamenal Bročka. Trnava má podľa neho „odmakané“ projekty, stavebné povolenia a ochotu dofinancovať projekty, ale keďže už v minulosti dotácie získala, tak má smolu.
Je to podľa neho hádzanie polien pod nohy. Primátor krajského mesta dodal, že toto nie je podpora športu, a ministerstvo športu a cestovného ruchu nie je skutočným ministerstvom.
Mesto Trnava má v súčasnosti vydané stavebné povolenie na zásadnú rekonštrukciu sídliskového športoviska na Ulici T. Tekela a má realizačný projekt na revitalizáciu ďalšieho športoviska na Átriovej ulici. Na tieto športoviská sa po novele zákona o Fonde na podporu športu nemôže uchádzať o financie z tejto dotačnej schémy.
Trnava už v predchádzajúcich rokoch čerpala dotácie z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu školského športového areálu Základnej školy Kornela Mahra, na novostavbu telocvične Základnej školy Ivana Krasku v mestskej časti Modranka aj na bežecké trasy v športovom areáli Slávia. Schválenú má aj dotáciu na rekonštrukciu areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu.
Problém podobného druhu riešia aj Piešťany, kde sa mesto z rovnakých dôvodov nemôže uchádzať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na výstavbu Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej.
Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch odporučilo, aby žiadosť predložila príspevková organizácia Služby mesta Piešťany, riaditeľka Hana Dupkaničová sa toho obáva.
Zdroj: SITA.sk - Bročka označil ministerstvo športu za najzbytočnejšie, kritizuje nové pravidlo v dotačnej schéme © SITA Všetky práva vyhradené.
Hádzanie polien pod nohy
„Namiesto podpory najlepších sme zaviedli tresty pre aktívnych, ktorí sú dlhodobo ochotní makať,“ poznamenal Bročka. Trnava má podľa neho „odmakané“ projekty, stavebné povolenia a ochotu dofinancovať projekty, ale keďže už v minulosti dotácie získala, tak má smolu.
Je to podľa neho hádzanie polien pod nohy. Primátor krajského mesta dodal, že toto nie je podpora športu, a ministerstvo športu a cestovného ruchu nie je skutočným ministerstvom.
Mesto Trnava má v súčasnosti vydané stavebné povolenie na zásadnú rekonštrukciu sídliskového športoviska na Ulici T. Tekela a má realizačný projekt na revitalizáciu ďalšieho športoviska na Átriovej ulici. Na tieto športoviská sa po novele zákona o Fonde na podporu športu nemôže uchádzať o financie z tejto dotačnej schémy.
Príspevok z Fondu na podporu športu
Trnava už v predchádzajúcich rokoch čerpala dotácie z Fondu na podporu športu na rekonštrukciu školského športového areálu Základnej školy Kornela Mahra, na novostavbu telocvične Základnej školy Ivana Krasku v mestskej časti Modranka aj na bežecké trasy v športovom areáli Slávia. Schválenú má aj dotáciu na rekonštrukciu areálu ZŠ s MŠ A. Kubinu.
Problém podobného druhu riešia aj Piešťany, kde sa mesto z rovnakých dôvodov nemôže uchádzať o finančný príspevok z Fondu na podporu športu na výstavbu Národného tréningového centra plaveckých športov Martiny Moravcovej.
Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch odporučilo, aby žiadosť predložila príspevková organizácia Služby mesta Piešťany, riaditeľka Hana Dupkaničová sa toho obáva.
Zdroj: SITA.sk - Bročka označil ministerstvo športu za najzbytočnejšie, kritizuje nové pravidlo v dotačnej schéme © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Kritika Primátor Trnavy Športový areál
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Červené čiary si dávajú matovičovci pravidelne, Fico však volí inú stratégiu. Politológ hovorí o symptóme nezodpovedných politikov
Červené čiary si dávajú matovičovci pravidelne, Fico však volí inú stratégiu. Politológ hovorí o symptóme nezodpovedných politikov
<< predchádzajúci článok
Rok 2025 potvrdil silu siete, rok 2026 bude rokom transformácie
Rok 2025 potvrdil silu siete, rok 2026 bude rokom transformácie