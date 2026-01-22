Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Rok 2025 potvrdil silu siete, rok 2026 bude rokom transformácie


Trh nehnuteľností sa po rokoch dynamického rastu dostal do náročnejšieho prostredia, no bez dramatických výkyvov. V týchto podmienkach RE/MAX Slovensko v roku 2025 zvýšil provízny obrat o 4 % a potvrdil ...



remax_l4010_rgb 676x451 22.1.2026 (SITA.sk) - Trh nehnuteľností sa po rokoch dynamického rastu dostal do náročnejšieho prostredia, no bez dramatických výkyvov. V týchto podmienkach RE/MAX Slovensko v roku 2025 zvýšil provízny obrat o 4 % a potvrdil dlhodobé pôsobenie na slovenskom trhu podpisom nového 20-ročného kontraktu, čím potvrdil stabilitu a odolnosť svojej siete. V roku 2026 sa chce zamerať na technologickú transformáciu siete, expanziu do regiónov a modernizáciu vizuálnej identity značky.


RE/MAX Slovensko dosiahol v roku 2025 provízny obrat 4,41 milióna eur, čo predstavuje nárast o 4 % oproti predchádzajúcemu roku. Sieť zrealizovala viac ako 1 300 realitných transakcií s celkovou zobchodovanou hodnotou nehnuteľností presahujúcou 141 miliónov eur. Ku koncu roka pôsobilo v sieti 36 kancelárií a 200 realitných maklérov.

Významným míľnikom minulého roku bolo nielen 20-ročné pôsobenie značky RE/MAX na slovenskom trhu, ale aj podpis nového 20-ročného kontraktu, ktorý vytvára pevný rámec pre ďalší dlhodobý rozvoj siete a investície do technológií, ľudí a kvality služieb.

"Rok 2025 potvrdil, že aj v náročnejších trhových podmienkach dokážeme rásť. Zamerali sme sa na zefektívnenie riadenia siete, nové pracovné procesy v kanceláriách a systematické investície do vzdelávania maklérov. Výsledkom je vyššia profesionalita a rastúca dôvera klientov," uvádza Jan Hrubý, generálny riaditeľ RE/MAX Česko a Slovensko.

Realitný trh sa podľa neho postupne zotavuje, no funguje výrazne racionálnejšie než v minulosti. O úspechu dnes rozhodujú dáta, správne oceňovanie, kvalita prezentácie nehnuteľností a profesionálny servis pre klienta. Práve v takomto prostredí sa naplno prejavuje sila profesionálnych realitných sietí.

Rok 2026 - transformácia siete


Rok 2026 bude pre RE/MAX Slovensko rokom transformácie. Spoločnosť sa zameria na zavedenie nových realitných systémov a technologických nástrojov pre kancelárie a maklérov, ktoré zvýšia efektivitu práce a kvalitu služieb. Dôležitým cieľom je predovšetkým rozširovanie siete, najmä v regiónoch so slabším alebo chýbajúcim zastúpením.

Súčasťou transformácie bude aj modernizácia vizuálnej identity značky – nové logo, nový web a jednotný, moderný a trendový vizuál, ktorý bude lepšie odrážať súčasné potreby trhu a očakávania klientov. Hlavnou témou zostáva maximalizácia kvality služieb, dôraz na etiku, profesionalitu a prvotriedny realitný servis. "Rebranding pre nás nie je len vizuálna zmena. Je to vyjadrenie našej ambície byť modernejší, inovatívnejší a ešte relevantnejší pre súčasných aj budúcich klientov," dopĺňa Hrubý.

RE/MAX Slovensko tak vstupuje do ďalšej fázy svojho rozvoja s jasnou stratégiou: pokračovať v expanzii, udržiavať stabilný rast a dlhodobo potvrdzovať svoju pozíciu lídra na slovenskom realitnom trhu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Rok 2025 potvrdil silu siete, rok 2026 bude rokom transformácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Realitný trh Reality
