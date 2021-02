Brocková: Slovensko sa hlási k povinnosti chrániť ľudí utekajúcich pred vojnou a prenasledovaním

Medzinárodná spolupráca

Konštruktívny prístup

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská republika sa hlási k primárnej povinnosti chrániť tých, ktorí utekajú pred vojnou a prenasledovaním. Uviedla to štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková Zdôraznila, že je potrebné striktne rozlišovať medzi nelegálnou migráciou a migráciou osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a pomoc a sú nútené hľadať útočisko mimo domova.O spolupráci rezortu zahraničia pri poskytovaní pomoci utečencom, ktorí boli nútení utiecť zo svojich domovov, hovorila Brocková s novým regionálnym predstaviteľom Úradu vysokého komisára Organizácie Spojených národov (UNHCR) pre utečencov so sídlom v Budapešti Rolandom Schillingom.Informoval o tom Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Brocková vyzdvihla aj strategický záujem Slovenska podporovať medzinárodnú spoluprácu pri riešení rozsiahlych presunov utečencov a dlhotrvajúcich utečeneckých situácií.„Slovensko podporuje realizáciu záväzkov z 1. Globálneho fóra o utečencoch v Ženeve, aby utečenecké komunity a hostiteľské krajiny dostali pomoc a podporu, ktorú potrebujú,“ priblížila Brocková.Zároveň dodala, že SR presadzuje konštruktívny prístup v rokovaniach o reforme pravidiel Európskej únie (EÚ) v oblasti azylu s cieľom zaviesť fungujúce riešenia na európskej úrovni.Za rezort diplomacie vyjadrila podporu predĺženiu trojstrannej dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, na základe ktorej prebiehal od roku 2009 humanitárny transfer utečencov cez územie SR do cieľových krajín.Vo svete je viac ako 26 miliónov utečencov, ktorí boli nútení nedôstojne utiecť zo svojich domovov pred prenasledovaním a útlakom. Polovicu z nich tvoria osoby mladšie ako 18 rokov.Agentúra OSN pre utečencov (UNHCR) vznikla v roku 1950 s cieľom pomáhať v dôsledku vojnového konfliktu presídleným obyvateľom Európy.