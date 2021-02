Mesto Poprad sa snaží vykúpiť pozemky pre cyklochodník, primátor Danko hovorí o vydieraní

Stavba sa predlžuje

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Popradská samospráva sa už dva roky snaží o výkup pozemkov pre pripravovanú výstavbu ďalšej časti cyklochodníka. V prípade, ak vlastníci nebudú súhlasiť s uzatvorením kúpnych zmlúv, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov chce vyriešiť vyvlastňovaním.Dôvodom je podľa radnice to, že pôjde o verejnoprospešnú stavbu a s vlastníkmi pozemkov sa doteraz nepodarilo dohodnúť. Mesto sa podľa primátora Antona Danka nechce nechať vydierať.„Pokiaľ vždy pôjde o verejnoprospešnú stavbu, buď sa dohodneme na znaleckom posudku, alebo budeme vyvlastňovať. Rozmohlo sa vydieranie zo strany niektorých, potom sa celkovo predlžuje stavba o dva roky len preto, že nemáme vysporiadané pozemky,“ uviedol počas februárového online zasadnutia mestského zastupiteľstva.V rámci spomínaného projektu sa počíta s výstavbou ďalších úsekov cyklochodníka ČOV Matejovce – Poprad-Západ.Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov sa týka katastrálnych území Spišská Sobota, Matejovce, Stráže pod Tatrami a Poprad.Podľa znaleckých posudkov z rokov 2017 a 2018 bola cena za meter štvorcový v Spišskej Sobote stanovená na 40,79 eura, v Strážach pod Tatrami 31,06 eura a v Matejovciach 31,06 a 22,59 eura.Kým niektorí z vlastníkov už majú s mestom uzatvorené budúce kúpne zmluvy, s inými sa mestu dohodnúť nepodarilo.„Majú rôzne požiadavky, ktoré nevieme splniť. Snažili sme sa aj zameniť pozemky, ale za pozemok pod cyklochodníkom požadujú stavebný pozemok, ktorý je o tristo metrov väčší ako požadujeme od nich my, sú to neadekvátne požiadavky,“ priblížila vedúca odboru správy majetku na mestskom úrade Miroslava Schindlerová . Podľa jej slov vlastníci pýtali za pozemky rôzne ceny, od 70 eur do 100 eur.Mesto dalo vypracovať opätovne nový znalecký posudok, aby ukázal, aká je cena pozemkov po dvoch rokoch. Až potom chce opäť osloviť vlastníkov, či s navrhovanou cenou súhlasia, alebo pôjde cestou vyvlastňovania.Popradská poslankyňa Helena Mezenská s vyvlastňovaním pozemkov nesúhlasí. Podľa nej je možné hľadať a vyjednávať takú cenu, aby „aj ovca bola celá, aj vlk sýty“.„Podľa doterajších informácií môžu byť ceny poddimenzované, tieto ceny sú oproti tomu, čo je vidieť na trhu, nižšie. Som za to, aby sa hľadali iné riešenia, aby nedošlo k ohrozovaniu majetkového vlastníckeho práva dotknutých osôb,“ povedala a za návrh nezahlasovala. Ostatní poslanci ho schválili.Vyvlastnenie pozemkov je podľa zákona poslednou možnosťou majetkovoprávneho usporiadania pozemkov, pokiaľ nebude možné usporiadať pozemky formou ich výkupu za cenu podľa znaleckého posudku nie staršieho ako dva roky.Rovnaký postup plánuje samospráva aj pri projekte rozšírenia cintorína vo Veľkej, či výstavbe komunikácie, ktorá prepojí ulice Kukučínová, Levočská a Stráže pod Tatrami.Podľa odborníka na samosprávu Michala Kaliňáka ide zo strany popradskej radnice o reakciu na obrovské problémy, s ktorými sa mestá a obce stretávajú pri majetkovoprávnych vyrovnaniach pozemkov už tridsať rokov.„Musíme si uvedomiť, že desaťročia majú samosprávy pre problémy s pozemkami zviazané ruky pri mnohých investičných aktivitách aj pri čerpaní eurofondov,“ uviedol pre agentúru SITA.Ide podľa jeho slov o obrovský problém, ktorý sa systémovo dlhodobo neriešil a samosprávy preto núti ísť cestou takýchto riešení.„Popradská radnica touto aktivitou preukazuje, že verejný záujem je nadradený individuálnym potrebám, skupinovým interesom či dokonca snahám jednotlivcov obchodovať s pozemkami na úkor verejných financií z rozpočtu mesta,“ dodal.