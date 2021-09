Broker pool Finportal zverejnil priebežné ekonomické výsledky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Finportal si udržuje výbornú kondíciu a vykazuje kontinuálny rast už jedenásty rok za sebou. Vybudoval si vďaka tomu pozíciu silného a dôveryhodného partnera vo všetkých významných finančných inštitúciách. Spoločnosť v týchto dňoch zverejnila priebežné ekonomické výsledky v jednotlivých finančných sektoroch. Finportal je aktuálne najväčší hypotekárny partner Slovenskej sporiteľne, VÚB banky, Tatrabanky a 365.banky a druhý najväčší sprostredkovateľ hypotekárnych úverov v ČSOB, Unicredit Bank, mBank a Prima banke. V porovnaní s minulým rokom zvýšil objem sprostredkovaných hypoték o 42 %, na objem 684 miliónov eur. Pri súčasnom trende je zrejmé, že prvýkrát vo svojej histórii ku koncu roka 2021 prekoná hranicu 1 miliardy eur.Keďže na dofinancovanie bývania je stále častejšie potrebné čerpať spotrebné úvery, aj tento produkt má výrazne rastúci trend. V medziročnom porovnaní zaznamenali nárast o 55 %.Významné objemy nového poistenia aj portfólia klientov Finportal generuje všetkým poisťovniam na trhu. Neživotnému poisteniu sa darilo podobne ako hypotékam, pri sprostredkovanom objeme viac ako 6,5 mil. € zaznamenal Finportal nárast o 63%, a to aj napriek pomalšiemu úvodu roka, zapríčineného zníženou mobilitou ľudí (dôsledok bol slabší dopyt po cestovnom poistení) či stagnujúcou situáciou na automobilovom trhu (pokles záujmu o PZP či havarijné poistenie). S uvoľnením obmedzení súvisiacich s lock-downom bol aj zvýšený záujem o poistenie podnikateľov. A ako po ostatné roky, viac než 90 % poistných zmlúv bolo uzatvorených online, cez porovnávač najpoistenie.sk Trh životného poistenia po roku poznačenom pandémiou stagnuje. Napriek tomu Finportal vykazuje výrazný medziročný nárast o 47 % s objemom 3,3 milióna eur. Koniec roka plánuje ukončiť na úrovni 6,2 milióna eur. Rastu v životnom poistení pomohlo aj spustenie Finportal firemného centra, kde získava firmy so stovkami zamestnancov.Hrozby súvisiace s návratom pandémie podnietili ľudí myslieť na horšie časy a odkladať si na budúcnosť. Potvrdzuje to aj nárast vo využívaní sporiacich produktov o 80 %, s objemom 55 miliónov eur. "Rastúci počet Slovákov schopných sporiť si na horšie časy je dobrým znakom toho, že si uvedomujú nutnosť potreby istej finančnej rezervy,” hovorí Katarína Faktorová, riaditeľka Divízie životného poistenia a investícií.Objem investícií pod správou Finportal (AUM) sa takmer zdvojnásobil na 90 miliónov eur, s výhradne diverzifikovanými riešeniami, ako sú podielové fondy a ETF.Celkový rast obratu v roku 2021 je viac ako 40% a tento vývoj naznačuje, že by Finportal mal prekročiť obrat 35 mil. €. Aktuálne výsledky odzrkadľujú kondíciu, v akej sa firma nachádza. "Sme si vedomí, že úspech neprichádza len tak, stoja za ním ľudia a ich profesionálny prístup k práci. Vďaka dôvere, ktorú do nás vkladajú naši obchodní partneri a klienti, si dnes môžeme povedať, že sme na správnej ceste,” konštatuje Rudolf Adam, predseda predstavenstva.Informačný servis