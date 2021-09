Pápež navštívil centrum Betlehem, kde pôsobia Misionárky lásky (foto)

Dobrovoľné dary od ľudí

Vo svete viac ako päťtisíc misionárok lásky

13.9.2021 (Webnoviny.sk) - Popoludňajší program pápeža Františka v Bratislave sa začal návštevou centra Betlehem, kde pôsobia Misionárky lásky, ktoré sú viac známe ako sestry Matky Terezy. Ich poslaním je služba „najchudobnejším z chudobných“.Pápež všetkých prítomných pozdravil a prihovoril sa zhromaždeným veriacim. „Som veľmi rád, že som medzi vami, ďakujem za prijatie. Ďakujem sestrám za to, čo robia, ďakujem všetkým otcom, mamám a deťom, ktoré prišli. A keď sme aj v ťažkej skúške, pán je s nami. Nikdy na to nezabudnite," povedal František.Sestry Matky Terezy pôsobia v bratislavskej Petržalke už 20 rokov a v centre Betlehem ich pôsobí sedem.„Medzinárodnú komunitu tvoria rehoľníčky z Poľska, Mexika, Kene, Indie, Bangladéša s Srí Lanky. Na jednom mieste pôsobia tri až päť rokov. Sestry Matky Terezy financujú svoje dielo iba z dobrovoľných darov od ľudí, nemôžu prijímať žiaden dlhodobý finančný príspevok od štátu,“ uvádza Konferencia biskupov Slovenska (KBS) na svojej webovej stránke.Okrem peňazí im ľudia nosievajú pre ľudí v núdzi potraviny či oblečenie.Prvý rehoľný dom Misionárok lásky otvorila v roku 1990 osobne Matka Tereza, keď navštívila severoslovenské mesto Čadca. „V meste zanechala štyri misionárky, ktoré sa starali o ľudí bez domova a matky s deťmi,“ dodáva KBS. Po ôsmich rokoch sa sestry presťahovali do Žiliny, dom v Čadci momentálne spravuje diecézna charita.Misionárky lásky známe aj ako sestry Matky Terezy je kongregácia, ktorú v roku 1950 založila v Indii svätá Matka Tereza, pôvodom z Albánska, nositeľka Nobelovej ceny za mier z roku 1979. 1. februára 1965 sa sestry stali rehoľnou spoločnosťou s pápežskými právami. Ich poslaním je služba najchudobnejším z chudobných.Vo svete pôsobí viac ako päťtisíc misionárok lásky v takmer 140 krajinách a spravujú viac ako 750 domov a inštitúcií. Pápež František vyhlásil Matku Terezu za svätú 4. septembra 2016.