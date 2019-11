Bruggy potrestali Diagneho za nepremenenú penaltu proti PSG

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 8. novembra (TASR) - Senegalský futbalista Mbaye Diagne sa nedostal do kádra FC Bruggy na víkendový zápas belgickej ligy proti Royal Antverpy. Tréner Philippe Clement ho týmto spôsobom potrestal za jeho správanie v stredajšom dueli Ligy majstrov na ihrisku Paríža St. Germain, v ktorom si 28-ročný útočník silou-mocou vypýtal kopanie jedenástky, ktorú ale nepremenil. Bruggy nakoniec prehrali v Parku princov 0:1.Striedajúci Diagne za stavu 1:0 pre domácich presvedčil kapitána Hansa Vanakena, že penaltu pôjde kopať on. Gestikulácie Clementa z lavičky, aby Senegalčan prenechal loptu Vanakenovi, boli márne. Diagne loptu neumiestnil a brankár Keylor Navas jeho pokus hravo chytil. Clement v piatok potvrdil, že Diagneho neminie trest.citovala kouča FC Bruggy agentúra AFP.Diagne prišiel do Brúgg v septembri na hosťovanie z Galatasarayu Istanbul, za belgický klub strelil v šiestich zápasoch štyri góly. Bruggy majú po prehre už len malú šancu na postup do osemfinále Ligy majstrov, dve kolá pred koncom skupinovej fázy zaostávajú za lídrom A-skupiny PSG o desať bodov, za druhým Realom Madrid o päť.